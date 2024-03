Kétségtelenül melengetik az ember lelkét az olyan reggelek, amikor nem a szél süvítésére, az eső kopogására, hanem madárénekre ébredhet. Egy kicsit olyan érzés költözhet belénk, hogy ez már a kikelet, valami új és sokkal szebb, jobb, vidámabb kezdete. Nem beszélve az egyre tovább tartó világosságról, amely bizonyítottan jó hatással van ránk.

A tél csak lehúzza az embert, levisz az életről...

Az egyik legelterjedtebb szezonális betegség manapság – a különféle vírusok mellett – a téli depresszió. A Semmelweiss Egyetem kutatása szerint a magyar lakosság 12 százalékát érinti ez a betegség. Persze, vannak a télnek is varázslatos részei, de valljuk be: sem a hideg, sem a sötét nem táplálja az embert. Bármennyire is szépek az ünnepek, a tél csak lehúzza az embert, levisz az életről. Nem meglepő módon a trópusi országokban ismeretlen jelenség a depresszió, míg Skandináviában a lakosság negyedét érinti. A kevés napfény a szervezetben alacsony szerotonin- és magas melatoninszintet eredményez, ami az ember kedélyállapotát befolyásolja. A magyar kutatók javaslata az, hogy bármit csinálunk, ne rágódjunk a jövőn vagy a múlton, csak élvezzük a pillanatot. De azt is ajánlják, hogy mozogjunk többet, tartózkodjunk a szabadban. Erre tavasszal mi sem jobb módszer, mint a veteményezés, ami ugyan munka, de ha megfogadjuk a szakemberek tanácsát, épp annyira lehet szórakozás, terápia is a télben megfáradt léleknek.

Már a tavasz közelsége gyógyító hatással van ránk, ezért megéri néha kicsit piszkosabbnak, fizikailag fáradtabbnak lenni a nap végére. Jó eséllyel élményekkel, energiával telve mossuk le a munka porát magunkról dolgunk végeztével.