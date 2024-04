Júliustól már csak regisztrált csomagolóanyagban lehet forgalmazni a bort is, ami új kihívások elé állítja a borászatokat. Első körben ez a 2023-ban évi 5 ezer palacknál nagyobb forgalmat bonyolító termelőkre vonatkozik, vagyis a balatoni termelők multikban található termékeit is visszaválthatjuk 50 forintért.

További változás, hogy a 2024-es szüretből származó borokat már csak olyan címkével lehet forgalomba hozni, amelyeken feltüntetik a tápanyagokat, allergéneket. Ez utóbbit a magyar borokon egy QR-kód tartalmazza, amely egy újabb módosítás a címkéken. Ezért azokat engedélyeztetni kell, de a borokat is, hiszen ez szükséges a tápanyagértékek meghatározásához. Ha mindez megvan, következnek a borosüvegek.

– A MOHU-hoz el kell küldeni 8 üveget, amelyeket különféle teszteknek vetnek alá – magyarázta Androsics Ferenc balatonőszödi borász. – Vizsgálják az üvegek súlyát, méretét, de töréstesztet is végeznek rajtuk. – Garantálják, hogy ez 45 nap alatt lezajlik, de a címke és a bor engedélyeztetésével együtt ez akár három hónap is lehet – tette hozzá az Androsics Birtok tulajdonosa. Az új adminisztrációs kötelezettség nem csak idő, de pénz is. Az engedélyeztetési eljárást el lehet indítani próbacímkével, egy ilyen legyártása 100 ezer forint, 8 palack esetében majdnem egymilliós a költség. – Ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni az új előírásoknak, egy külsős tanácsadót bíztunk meg, de ez így is nagy teher. Gondoljunk csak bele, aki 5001 palackot adott el tavaly, annak még nagyobb teher – tette hozzá Androsics Ferenc.

– Ha a fogyasztó oldaláról nézzük, nyilván elvárás, hogy tudja, mit tartalmaz a bor – mondta kérdésünkre Füredi-Hujber Katalin borász. De azzal ő is egyetértett, hogy kissé bonyolult az adminisztráció. – A Repont rendszerbe való belépéshez szükség volt vonalkódokra is, ugyanis a gép azt olvassa le. Ez a kisebb pincészeteknek bonyolult – mondta a balatonboglári borász.

Az általunk megkérdezett borászatok egyöntetű véleménye, hogy a visszaváltás indulása nehézkes, és abban bíznak, hogy az első engedélyek beszerzése után már könnyebb lesz az értékesítés. – Ám ha ez a rendszer marad, akkor el kell felejteni a nyár végén-ősz elején boltokba kerülő friss borokat, mert lehetetlen lesz időben engedélyeztetni azokat – jegyezte meg Androsics Ferenc.

Van egy lélektani határ, ami fölé nem lehet emelni az árakat

– A vásárlók nagyobb részét nem a bor összetevői érdeklik, hanem a név, ami a címkén található – vélekedett Koltai Tamás szőlősgyöröki borász. – Ha egyszer megkóstolják, és rákapnak az ízére, onnantól csak a borászat nevét nézik az üvegen, nem mást, az összetevőket. Ráadásul van egy lélektani határ, ami fölé már nem lehet emelni az árakat.

Márpedig az új előírások betartása a szőlősgyöröki borász szerint sem két fillér. – Mindennek megy fel az ára, rárakódik a bor árára a termékdíj, a visszaváltáshoz használt üveg ára, a termelési költség, a fuvarköltségek – fogalmazott Koltai Tamás.