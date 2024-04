Fejlesztik és bővítik a csurgói Egészségügyi Központot. A beruházás nyitórendezvényét pénteken tartották a dél-somogyi városban. Az épület korszerűsítésére a csurgói önkormányzat összesen 350 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Pluszban.

Füstös János, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, az Egészségügyi Központban fejlesztik az informatikai rendszert, napelemeket szerelnek fel a tetőre, várhatóan ezáltal a működési költségeik jelentősen csökkennek.

– A várótermet is teljesen át kell alakítanunk – mondta a polgármester. – Az épületben több háziorvosi és gyermekrendelő van, valamint ott működik a járóbeteg-szakellátás is. Az egyik háziorvosi körzethez több mint 2000-en tartoznak, ezért járvány, influenza idején nehezen lehetett elférni a váróteremben. A súlyosabb betegeket pedig nem lehetett elkülöníteni. Ez is megoldódik a beruházással, mely várhatóan az év vége felé készül el – tette hozzá Füstös János. Az építkezés idején a betegellátás ugyanúgy működik.



Lesz hely a nagyobb eseményeknek



Porrogszentkirály Felújítják a kultúrházat Porrogszentkirályon. A beruházásra 220 millió forintot nyert az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Pluszban – hangzott el a beruházást elindító, pénteki rendezvényen. Szlávecz Károlyné polgármester elmondta, az idén százéves épület családi ház, tanácsi és téesziroda is volt, a nyolcvanas évektől azonban kultúrházként használják. – A jubileumi évfordulóra szeretnénk teljesen felújítani az épületet – emelte ki Szlávecz Károlyné. Kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, szigetelik az ingatlant és nagyjából 60 négyzetméter alapterülettel bővül az épület. A régi fatárolónak használt 37 négyzetméteres melléképületből könyvtárat alakítanak ki. A polgármester arról is beszélt, a legnagyobb teremben 80 embernek tudnak helyet biztosítani, ezáltal családi rendezvényekre is alkalmas lesz az épület. A beruházást indító eseményen Biró Norbert, a somogyi közgyűlés elnöke is részt vett.