A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium egészségnapi véradást szervezett a végzős diákok, szülők és a tanárok részvételével. Az Országos Vérellátó Szolgálat örömmel vállalta a felkérést, és versenyt is szervezett az iskola osztályai között. A legtöbb véradót mozgósító osztály kirándulást kapott ajándékba a Zselici Csillagparkba. A szülők, hozzátartozók is jelentkezhettek véradásra, támogatva ezzel valamelyik osztályt. A két helyszínen összesen ötvenen jelentkeztek vért adni, közülük huszonegyen első alkalommal. A versenyt a 12. A osztály nyerte meg, a diákok mindannyian most először adtak vért.