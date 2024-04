Egy hidrogénmeghajtású Solaris autóbusz tesztelését kezdték el szerdától Kaposváron. Április harmadikától május elejéig használja a Kaposvári Közlekedési Zrt. A busz a teszt ideje alatt menetrend szerint közlekedik, és díjmentesen vehető igénybe, derült ki a Kapos Holding Zrt. tájékoztatójából.

A jármű városszerte közlekedik a tesztidőszakban, így többek közt a Laktanya, a Raktár utca és a Béla király utcai fordulót is érinti, s a töröcskei, a toponári vonalon is szállít majd utasokat.

Kaposváron legutóbb egy új elektromos midibuszt próbáltak ki, a jármű akkor a helyi autóbusz-állomásra gördült be a közlekedési zrt. meghívására.