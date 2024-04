A nagysikerű rendezvényre Németh Tamás séf már készül, közösségi oldalán is posztolta a finomságokat. Ezekből holnap már a Kishegyet megmászó látogatók is kóstolhatnak. Nézd meg a képeket és döntsd el, hogy megéri-e felsétálni a Kishegyre! Minket meggyőzött a pacal is.



Németh Tamás a legutóbbi Médiahajón is nagy sikert aratott zalai dödölléjével, melyet marhanyak pörkölttel tálalt a meghívott vendégeknek