A június 1-ig tartó megfigyelés nem csak a környezetünkben élő madarak, de a kétéltűek, hüllők, lepkék és emlősök regisztrálására is alkalmas.

A tavaszi természetles célja, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” jellegű adatgyűjtésbe. A sikeres tavalyi program során 1 021 felhasználó 1 749 helyszínről töltött fel adatokat adatbázisba, összesen 203 fajról érkezett 18 550 megfigyelési adat.

Az élőlény megfigyeléshez bárki csatlakozhat. A résztvevőknek nincs más teendőjük, mint a kertben vagy a közeli parkban látható madarakat, gyakoribb kétéltűeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket megfigyelni, majd a megfigyeléseit beküldeni egy adatgyűjtő felületen, mely a Turdus applikáción keresztül és a termeszetlesen.mme.hu oldalon érhető el. A Turdus alkalmazás Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is fut és az app használatához videós segédlet is készül. A 2. Téli madárlesen 944 adatközlő 1125 megfigyelési helyről 141 faj 204 207 egyedéről számolt be.