Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja táborozott Siófokon két napig, a Hotel Azúr parkolójában. A mobil egészségközpont nyújtotta lehetőségekből mi sem akartunk kimaradni.

A regisztrációt követően egészségkönyvet és a részletes kérdőívet nyomtak a kezünkbe, táplálkozási szokásainkra és életvitelünkre irányuló kérdésekkel. A kamionba lépve az első állomás a labor volt, ahol néhány csepp vérből két percen belül megtudhattuk a legalapvetőbb eredményeinket. A nagylabor összegzésére 1-2 napot várni kell a vizsgálat után.

Minden egyes szűrőállomás – ahol a testösszetétel-analízistől kezdve a vérnyomás- és oxigénszintmérésen át a szemvizsgálatig számos tesztet végeztek – újabb és újabb információkat tárt fel előttünk. Saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy milyen sok mindenre képes a modern orvostudomány, és mennyire fontos, hogy időben figyeljünk testünk jelzéseire.

Első körben egy nagyon érdekes gépre állítottak, ahol a szűrővizsgálat során megnézték az izom–zsír arányt, analizálták az elhízottságot, a zsírmentes tömeget, a sejten kívüli víz arányát – ez utóbbi jelentsen is bármit – és az ásványi anyag mennyiségét. A következő asztalnál a vérnyomásunkat mérték meg és a vér oxigénszállítását is ellenőrizték. Majd egy másik asztalnál kardiológiai vizsgálatot végeztek, ahol a bőrünk állapotát is górcső alá vették, különös tekintettel annak hidratáltságára és a pigmentációvizsgálatra. A szív- és érrendszeri vizsgálatok, illetve a bőrünk állapotának felmérése után komputeres szemvizsgálatra került sor. Ez talán mindenkinek ismerős, aki járt már szemorvosnál, az ezt követő szemnyomásvizsgálat azonban már nem annyira ismert.

A vizsgálati eredményeket helyben összevetették és kiértékelték, a nagylabor kivételével. A szűrővizsgálatokat és a kiértékelést követően további tanácsokat is kaptunk: s akinek szükséges volt, javaslatokat is kapott, hogy milyen szakorvoshoz forduljon.