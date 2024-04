Székely Áron még csak középiskolás, de az orosz kultúrával egyre behatóbban foglalkozik. A művészeti projektek érdeklik igazán, decemberben egy divattervezői kiállításra hívták meg Moszkvába, legutóbb a barátaival a Kaukázusba kirándult. Hangsúlyozta, hogy kizárólag politikamentes programokban vett részt, ahol megélte: az orosz emberek ugyanúgy a háború áldozatai és elszenvedői, mint az ukránok. Számára nem ijesztő, hogy háborús gócpontokat kerülget, bár az utazásait nehezíti.

– Korábban Moszkvába egy repülőút 2,5-3 óra volt, ám most át kell szállni Törökországban vagy arab országokban, ez akár 10 órás repülőutat és nagyobb költséget jelent – mesélte Áron. – Oroszországban a nyitottság és a vendégszeretet vonz, ami itthonról kezd kikopni. Az oroszok ha ebédre hívnak, akkor nem kávét meg sütit kapsz, hanem terülj-terülj asztalkám van, és a szívüket-lelküket kiteszik. Addig nem mész el, amíg nem laktál jól.

Székely Áron azt mondja, nem érzett politikai ellenszenvet az EU-ból beutazókkal szemben. Úgy látja, hogy Magyarország sajátos, energiaellátással kapcsolatos viszonya miatt barátként tekintenek a magyarokra, de másokkal sem ellenségesek. Elismerik, ha valaki azért megy hozzájuk, hogy politizálás helyett megismerkedjen a kultúrájukkal.

Grúziába két barátjával, Zsófival és Marcival utazott egy születésnapot megünnepelni. A Kaukázus természeti szépsége megragadta, megcsodálták az adjari hegyeket Törökország közelében, Batumiban és Kutaisziban is voltak. Megkóstolták a híres helyi borokat, és a hagyományos ételeket, a khinkali húsgombócot és khachapurit, ami egy sajttal és tojással töltött kenyér. A hegyi falucskákban vízeséseket láttak, de jártak Batumi botanikus kertjében, a nemzeti parkokban kvaddal fedezték fel a tájat, de delfináriumban is voltak.

Német helyett oroszt tanul és egy dán egyetemre készül érettségi után

Áron eredetileg németet tanult volna, de végül megtetszett neki az orosz. Az interneten jött szembe vele az Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesületének hirdetése, náluk kezdett oroszt tanulni. Szeret rajzolni, a munkáit elküldte a Moszkvai Fiatal Művészek Egyesületének, ahol a kurátornak tetszettek az alkotásai, így kérték fel divattervezésre. Előbb online kurzuson vett részt, majd elküldte a magyar népi motívumokkal díszített, matyó és kalocsai mintákból merített, de kortárs ruháinak terveit. Ezután hívták meg egy divat show-ra a moszkvai kiállítási tér egy új pavilonjába. A többi induló Irkutszkból, Kurcsatovból, illetve Szentpétervárról, Kalinyingrádból került ki. A műsort Szláva Zajcev, a vörös Diornak nevezett művész emlékére rendezték, aki az egykori Szovjetunió legnagyobb divattervezője volt. Áron később egy nemzetközi ifjúsági találkozón vett részt Minszkben. A Munkácsy gimnáziumba jár, és most az egy hónap múlva esedékes érettségire készül. Tervei szerint Dániában tanul tovább közgazdaságtant vagy diplomáciát.