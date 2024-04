Közösségi és kulturális központként működik majd a létesítmény, amely a filmvetítések mellett különböző programoknak is otthon ad a jövőben – hangzott el a projektet bemutató sajtótájékoztatón. – Már ráfért a korszerűsítés az épületre, amely kívül-belül megújul, de a környezete is szebb lesz a kertészeti munkáknak köszönhetően. Ez a mostani fejlesztés évtizedekre meghatározza ennek a területnek a funkcióját és a településképet – mondta Lombár Gábor. Balatonfenyves polgármestere kiemelte: a létesítmény a község programjainak, kiállításainak is ideális helyszíne lesz. A településközpont fejlesztésére sikeresen pályázott Balatonfenyves a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban, ennek keretében 300 millió forintot nyert el a beruházásra. – Az összeget az uniós források megérkezéséig a kormány megelőlegezi, így zökkenőmentesen valósulhat meg a fejlesztés – mondta Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. Hozzátette: az elmúlt uniós ciklusban a TOP-pályázatoknak köszönhetően 65 milliárd forint értékű beruházás valósult meg Somogyban, ebből az összegből három programra több mint 1 milliárd forint érkezett Balatonfenyvesre. A régi mozi épületénél pár hete már megkezdték a bontási, építési munkákat. A beruházás a tervek szerint július végére készül el Balatonfenyves központjában.