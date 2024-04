A korábbi hagyományoknak megfelelően idén is Rádpuszta adott otthont a Balatonboglári Borvidéki Borversenynek. A nemzetközi- és országos hírű borászok, szakújságírók, sommelier-k részvételével zajlott megméretésen nem kis munka várt az öt bíráló bizottságra, harminc termelő 147 tételét kellett értékelniük. Az elmúlt években egyre népszerűbbé vélt a dél-balatoni bor, borkedvelő vendégeink rendszeresen járnak hozzánk, kedvelik a Balatonboglári borvidéket. Az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címmel elismert Dél-Balatoni Borút, a somogyi szőlő- és borkultúra kiváló fiatal borászainknak köszönhetően új lendülettel került be a hazai és nemzetközi körforgásba. Ők és természetesen a régebb óta fiatalok is nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak mi, somogyiak, hanem mindenki kincsnek tekintse a dél-balatoni bort.