Dinnyét csak szakembertől, gyógyszert akár automatából is! Hát jó! Bevallom őszintén, nem is értem, hogy miért csak most került elő ez az ötlet. Annyiszor írtunk már a somogyi kistelepülések patikagondjairól, a gyógyszerészhiányról, hogy amikor a benzinkutakon bevezették a vény nélküli patikaszerek forgalmazását, azt hittem, pikk-pakk jönnek a gyógyszerautomaták is, mert hát azoknak aztán teljesen mindegy, hogy nappal van, vagy éjjel, ráadásul el sem alszanak. S talán nem is morognak… De nem jöttek. Aztán kiderült, hiába a digitalizáció meg a tudomány fejlődése, betegből csak nem lesz kevesebb, gyógyszerből sem, ráadásul 2019-től egyre vastagabban fog a gyógyszerárakat jegyző ceruza. Ilyenkor persze eszembe jut egy vidéki patikus ismerősöm, akit ha megkérdeztem, hogy mi történt az ügyeletben, akkor nem tudta abbahagyni a történeteit, s ezek végére rendre valami cifra kiszólás is került. Ezek között persze volt olyan is, hogy tényleg éjjel kettőkor kellett az a gyógyszer.

A lényeg tehát az: gyógyszer ott is kellhet, ahol nincs gyógyszertár, s ráadásul jó, ha a közelben van. A kistelepüléseken élők is joggal várják el, hogy biztonságban éljenek, főleg a kisgyermekesek. Mivel villany mindenhol van, automatát oda tesznek, ahova akarnak, s máris rendelkezésre áll a gyógyszerek egy meghatározott köre. Abban vélhetően nem lesz változás, hogy az automatákban ugyanazok a gyógyszerek kaphatók, mint a drogériákban és a benzinkutakon. Nem nehéz kitalálni, hogy ha a kávéautomatákat kávésok üzemeltetik, akkor a gyógyszer-automatákat vélhetően gyógyszertárak. Az persze egy másik kérdés, hogy a gyógyszerészek ezt szeretnék-e? Vagy esetleg valaki majd felveti: vármegyénként jelöljenek ki két-három gyógyszertárat, amelyeknek 24 órában kell nyitva tartaniuk. Na, ja! Melyik ujjunkat is harapjuk?