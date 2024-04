Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság pályázatának egyik idei témája a „Füstérzékelő életet menthet” szlogenhez kapcsolódik, a másik pedig a magyar–török kulturális évadhoz, amelynek „Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága” a jelmondata (Gróf Széchenyi Ödön alapította a magyar és a török tűzoltóságot is). A diákok három korcsoportban (6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak:

A pályázat célja, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzését, vagy a tűzoltó hagyományokat.

A benyújtható alkotások kategóriái:

- Kézműves alkotás: A/3-as vagy A/4-as méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép, plakát vagy bármely más szabadkézi technikával készített (pl. papír, gyurma, agyag) legfeljebb 30×30×20 cm méretben alkotás). Mindkét témakörben, 3 korcsoportban díjazzuk az alkotásokat: 6-10 év, 11-14 év, 15-18 év

- Digitális Alkotás: 30-60 másodperc hosszúságú film vagy animáció. Mindkét témakörben nyújtható be alkotás.

- Irodalmi alkotás: Gróf Széchenyi Ödön életéről szóló költemény vagy tanulságos történet, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelemben.

Az alkotásokat kézműves- és irodalmi kategóriában egyénileg, digitális kategóriában egyénileg vagy legfeljebb 3 fős vagy csapatban lehet elkészíteni.

- kézműves alkotással,

- korcsoport nélkül digitális alkotással,

- a történelmi témát kedvelők pedig irodalmi műveiken keresztül is bemutathatják Gróf Széchenyi Ödön életét és munkásságát.

A pályaműveket korcsoport és kategória megjelöléssel április 21-ig lehet benyújtani postán (Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7.) vagy e-mailen ([email protected]), illetve előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória-megjelöléssel.

A vármegyei verseny első helyezettjei automatikusan részt vesznek az országos versenyen, amelynek díjátadó ünnepsége 2024. június 14-én Budapesten, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában lesz. Az országos verseny győztesei értékes díjakban és különdíjakban részesülnek. Az az iskola, amelyből az iskola teljes létszámához viszonyítva a legtöbb pályázat érkezik, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2024” címet, amely együtt jár egy iskolai tűzoltó-bemutatóval és tűzvédelmi oktatással.