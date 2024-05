A Lefkovicsék gyászolnak, a Hadik, a Mesterjátszma, a Semmelweis és a Valami madarak versenyeznek a legjobb nagyjátékfilm kategóriában. Koltai Lajos, Tóth Barnabás, Hevér Dániel, Pacskovszky József és Madarász Isti a legjobb rendező díj öt nevezettje, Nagy Katicát, Kizlinger Lillát, Törőcsik Franciskát, Kelemen Hannát és Horváth Lilit jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában, míg Vecsei H. Miklós, Szacsvay László, Bezerédi Zoltán, Trill Zsolt és Katona Péter Dániel közül kerül majd ki a legjobb férfi főszereplő. A legjobb elsőfilmesnek járó díj sorsa Szeleczki Rozália, Moldovai Katalin, Breier Ádám, Boross Martin és Hevér Dániel között dől el. Idén két új kategóriában – legjobb producer és legjobb egészestés animáció - is osztanak majd díjakat. Az ünnepélyes díjátadóra június 15-én a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program által közösen szervezett Magyar Mozgókép Fesztiválon kerül sor, ahol a nagyközönség is láthatja a jelölt filmeket. A Lefkovicsék gyászolnak című film részlete

Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál Idén az alkotók nyolc kategóriában – játékfilm, tévéfilm, kisjátékfilm, egész estés animáció, rövid animáció, egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, és tévésorozat – neveztek a legrangosabb magyar filmes mustrára. Immár publikus, hogy a MFA kategóriánkénti szakmai delegáltjaiból álló előzsűri kategóriánként melyik 5 alkotást és alkotót jelöli 2024-ben a Magyar Mozgókép Díjakra. A Magyar Mozgókép Díj (2014-2020 között Magyar Filmdíj) Magyarország 2014-ben alapított legrangosabb, évente odaítélt filmművészeti díja, melyet műfaji és alkotói kategóriákban a megelőző év legjobbnak tartott filmjeinek és készítőiknek ítélnek oda.

A legjobb nagyjátékfilm kategóriában idén a Lefkovicsék gyászolnak, a Hadik, a Mesterjátszma, a Semmelweis és a Valami madarak versenyeznek. A legjobb rendező díj öt nevezettje Koltai Lajos a Semmelweis, Tóth Barnabás a Mesterjátszma, Hevér Dániel a Valami madarak, Pacskovszky József a Majdnem menyasszony és Madarász Isti a Tündérkert - Kísértések kora című alkotásáért.

A legjobb elsőfilmesnek járó díj sorsa Szeleczki Rozália (Cicaverzum), Moldovai Katalin (Elfogy a levegő), Breier Ádám (Lefkovicsék gyászolnak), Boross Martin (Nyersanyag) és Hevér Dániel (Valami madarak) között dől majd el. Idén először a legjobb producer kategóriában is adnak ki díjat. A jelöltek: Szurmay János, Szabó Máté, Romwalter Judit, Tóth Barnabás (Mesterjátszma), Lajos Tamás (Semmelweis), Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor (Tündérkert - Kísértések kora), Zákonyi S.Tamás (A nemzet aranyai) és Kisfaludy András, Moharos Attila (Szolgának születtek).

A legjobb női főszereplő kategóriában Nagy Katicát a Semmelweis, Kizlinger Lillát a Valami madarak, Törőcsik Franciskát a Cicaverzum, Kelemen Hannát a Majdnem menyasszony és Horváth Lilit a Hadik című filmben nyújtott alakításáért jelölték. A legjobb férfi főszereplő kategóriában Vecsei H. Miklós (Semmelweis), Szacsvay László (Valami madarak), Bezerédi Zoltán (Lefkovicsék gyászolnak), Trill Zsolt (Hadik) és Katona Péter Dániel (Tündérkert - Kísértések kora) közül kerül majd ki a győztes.

Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál Az operatőrök között Nagy András (Semmelweis), Garai Gábor (Tündérkert - Kísértések kora), Balog Gábor, Jakab Ervin, Dobondi Lehel (Szolgának születtek), Vecsernyés János (Memento mori - A váci legenda) és Győri Márk (Hadik) versenyez majd. A legjobb tévéfilmnek járó díj jelöltjei Rohonyi Gábor és Hegedűs Georgina Bolond Istók, Pacskovszky József Majdnem menyasszony és Kiss Stefán Mónika Memento mori - A váci legenda című alkotása. A legjobb egészestés dokumentumfilm kategóriában Zákonyi S.Tamás A nemzet aranyai, Könyves Dina Bagossy Brothers Company – 10 éve úton, Hegedűs Péter Hallasz engem, Varga Ágota Láthatatlan kötelek és Moharos Attila Szolgának születtek című filmjei jutottak a versenybe. A legjobb rövid dokumentumfilmek közül A látogató, a Baska magyarul beszél, a Kaleidoszkóp, a Kisvárosi borbély és a Bor és Kenyér a Szent György-hegyen a jelöltek. A legjobb kisjátékfilm kategóriában Benkó Tamás (Apajegy), Chilton Flóra (Széllel szemben), Riba Gergely (Szégyenfolt), Demeter Hunor (Cukormáz) és Varga Anna Boglárka (Az én virágom) közül kerül ki a díjazott.

Idén az animációk immár két kategóriában versenyeznek

Idén az animációk immár két kategóriában versenyeznek

A legjobb egészestés animáció kategóriában Csáki László Kék Pelikan, Gauder Áron Kojot négy lelke és Filip Posivac Tomi, Polli és a Varázsfény című alkotása közül kerül ki a győztes. A rövid animációk közül Laszlovszky Sofia (Botanica Exotica), Buda Flóra Anna 27, Gellár Csaba (Puskás Öcsi barátai - Keserű csoki), Máli Csaba (Egy jenki Arthur király udvarában X. ep. Londoni barangolások) és Lovrity Kata Anna Rozi és Zafir: a rózsaszín fű kaptak jelölést. A legjobb tévésorozat kategóriában Csillag Mano Cella - Letöltendő élet, Szilágyi Andor Legyetek szeretettel és Madarász Isti Tündérkert - Kísértések kora című alkotása közül kerül majd ki a győztes. Idén is öt fős szakmai zsűri díjazza a versenyben lévő filmeket és alkotóikat a Magyar Mozgókép Díjakkal. A zsűri elnöke Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, érdemes művész. A zsűri további tagjai Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Dombrovszky Linda rendező, Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatója és Lukácsy György, dramaturg, forgatókönyvíró. Az ünnepélyes díjátadóra június 15-én a Magyar Mozgókép Fesztiválon kerül sor, ahol 22 kategóriában adják át a legjobbaknak a Magyar Mozgókép Díjakat.

Idén június 12-15. között rendezik meg a MOZ.GO-t, ahol a legfrissebb magyar filmeket láthatja a közönség

A hard core rajongók május 20-áig válthatnak early bird bérletet és lesz diák, nyugdíjas, valamint helyi kedvezmény is. A Magyar Mozgókép Fesztivál a magyar film ünnepe a csodálatos Veszprém-Balaton régióban, különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek. A legújabb magyar alkotások premierjével, izgalmas sztárokkal, felejthetetlen moziélménnyekkel várunk Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban a mozikban és szabadtéri vetítéseken a hűs, balatoni estében. A fesztivál egyik kiemelt helyszíne idén is Veszprém lesz, a díjátadót is itt tartják

Magyar Mozgókép Fesztivál – 2024 - Jelöltek

Előzsűri javaslat, filmakadémia jelölések Játékfilm kategória Lefkovicsék gyászolnak Hadik Mesterjátszma Semmelweis Valami madarak Tévéfilm kategória Bolond Istók Majdnem menyasszony Memento mori - A váci legenda Egész estés dokumentumfilm kategória A nemzet aranyai / R: Zákonyi S. Tamás Bagossy Brothers Company - 10 éve úton / R: Könyves Dina HALLASZ ENGEM? / R: Hegedűs Péter Láthatatlan kötelek / R: Varga Ágota Szolgának születtek / R: Moharos Attila Rövid dokumentumfilm kategória A látogató Baska magyarul beszél Kaleidoszkóp Kisvárosi borbély Bor és Kenyér a Szent György - hegyen Kisjátékfilm kategória Apajegy Széllel szemben SZÉGYENFOLT Cukormáz Az én virágom Animáció kategória Egész estés animáció Kék Pelikan Kojot négy lelke Tomi, Polli és a Varázsfény Rövid animáció Botanica Exotica 27 Puskás Öcsi barátai - Keserű csoki Egy jenki Arthur király udvarában X. ep. Londoni barangolások Rozi és Zafir: a rózsaszín fű Tévésorozat Cella - Letöltendő élet Legyetek szeretettel Tündérkert – Kísértések kora Legjobb elsőfilmes Rendező Cicaverzum / R: Szeleczki Rozália Elfogy a levegő / R: Moldovai Katalin Lefkovicsék gyászolnak / R: Breier Ádám Nyersanyag/ R: Boross Martin Valami madarak / R: Hevér Dániel

Alkotói jelölések

Legjobb Producer Mesterjátszma /P: Szurmay János, Szabó Máté, Romwalter Judit, Tóth Barna Semmelweis /P: Lajos Tamás Tündérkert - Kísértések kora /P: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor A nemzet aranyai /P: Zákonyi S.Tamás Szolgának születtek / P: Kisfaludy András, Moharos Attila Legjobb Operatőr Nagy András (Semmelweis) Garai Gábor (Tündérkert - Kísértések kora) Balog Gábor, Jakab Ervin, Dobondi Lehel (Szolgának születtek) Vecsernyés János (Memento mori - A váci legenda) Győri Márk (Hadik) Legjobb Rendező Koltai Lajos (Semmelweis) Tóth Barnabás (Mesterjátszma) Hevér Dániel (Valami madarak) Pacskovszky József (Majdnem menyasszony) Madarász Isti (Tündérkert - Kísértések kora) Legjobb Férfi főszereplő Vecsei H. Miklós (Semmelweis) Szacsvay László (Valami madarak) Bezerédi Zoltán (Lefkovicsék gyászolnak) Trill Zsolt (Hadik) Katona Péter Dániel (Tündérkert - Kísértések kora) Legjobb Női főszereplő Nagy Katica (Semmelweis) Kizlinger Lilla (Valami madarak) Törőcsik Franciska (Cicaverzum) Kelemen Hanna (Majdnem menyasszony) Horváth Lili (Hadik) Legjobb Női mellékszereplő Szamosi Zsófia (Tündérkert - Kísértések kora) Spilák Klára (Majdnem menyasszony) Mészáros Blanka (Semmelweis) Bordán Lili (Hadik) Csoboth Adél (Cicaverzum) Legjobb Férfi mellékszereplő Gálffi László (Semmelweis) Yengibarian David (Mesterjátszma) Kovács Tamás (Semmelweis) Gáspár Tibor (Majdnem menyasszony) László Zsolt (Hadik) Legjobb forgatókönyvíró Maruszki Balázs (Semmelweis) Horváth András Dezső, Tasnádi István, Bereményi Géza, Jeli Viktória (Tündérkert – Kísértések kora) Szántó Fanni, Boross Martin (Nyersanyag) Fonyódi Tibor, Tóth Barna (Mesterjátszma) Breier Ádám, Csaba Bálint (Lefkovicsék gyászolnak) Legjobb hangmérnök Várhegyi Rudolf (Semmelweis) Csizmadia Botond (Cicaverzum) Lukács Ferenc (Hadik) Madácsi Imre (Valami madarak) Zándoki Bálint, Lukács Péter Benjámin (Mesterjátszma) Legjobb zeneszerző Pacsay Attila (Semmelweis) Márkos Albert (Lefkovicsék gyászolnak) Gulya Róbert (Hadik) Kalotás Csaba (Valami madarak) Keresztes Gábor (Mesterjátszma) Legjobb vágó Kovács Zoltán (Semmelweis) Lemhényi Réka (Libertate '89 – Nagyszeben) Gotthárdi Balázs (Lefkovicsék gyászolnak) Koncz Gabriella (Szolgának születtek) Szalai Károly (Mesterjátszma) Legjobb díszlettervező Nemetz Alex (Hadik) Pater Sparrow (Semmelweis) Pintér Réka (Tündérkert - Kísértések kora) Bobor Ágnes (Lefkovicsék gyászolnak) Bozóki Mara (Majdnem menyasszony) Legjobb jelmez Szakács Györgyi (Semmelweis) Zelenka Nóra (Tündérkert – Kísértések kora) Zelenka Nóra (Majdnem menyasszony) Szlávik Júlia (Cicaverzum) Tihanyi Ildikó (Lefkovicsék gyászolnak) Legjobb maszk Ipacs Szilvia (Majdnem menyasszony) Kriskó Ancsa (Hadik) Tóth Anikó (Tündérkert – Kísértések kora) Görgényi Réka, Koltai Nóra (Semmelweis) Petrilla Orsolya (Háromezer számozott darab) Nyitókép: A Semmelweis című film részlete Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál

