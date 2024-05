Zima Levente mindössze tavaly szeptember óta ismerkedik a kémia tantárggyal.

– Érdeklődtem a természettudományos tantárgyak iránt és kifejezetten a kémia tetszett, a Curie emlékversenyre naponta három órát készültem, Ibolya néni rengeteg időt szánt rám, bármikor kérdezhettem tőle – mondta el a hetedik B osztályos tanuló. A zimányi fiatal hozzátette: nagyon meglepődött a szép eredményen. – Még nem tudom, hogy ebbe az irányba tanulnék-e tovább, sok minden érdekel, de nagy az esély, hogy a kémiát választom – jegyezte meg az ország legjobb hetedikes kémikusa.

Forrás: Lang Róbert

Saabné Réti Ibolya, Levente osztályfőnöke és felkészítő tanára nagyon büszke diákjára.

– Októberben kezdtük a felkészülést, a tanóra mellett járt szakköre és reggelente is foglalkoztam vele, tulajdonképpen a nyolcadik osztályos anyagot is meg kellett tanulnia, egy nagyon kemény munka volt – mondta el a pedagógus. Saabné Réti Ibolya hozzátette: tanulójának mind elméleti, mind gyakorlati ismeretekből bizonyítania kellett, három levelező fordulón kellett jól teljesíteni, majd következett a területi döntő, amelyet Zima Levente megnyert. Az országos döntőben a száz pontos feladatsoron kilencvenhetet szerzett meg. Több mint 1300 általános iskolás jelentkezett a 35. Curie Kémia Emlékversenyre. A szolnoki döntőre százharmincan jutottak be, a határon túlról is érkeztek tanulók. Látványos kísérleteket is bemutattak a versenyzőknek Szórád Endre kémiatanár jóvoltából.