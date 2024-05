“A helyi gazdaság fejlesztése és a közösségi élet erősítése kulcsfontosságú Fonyód jövője szempontjából. A helyi vállalkozások támogatása és a munkahelyteremtés elsődleges céljaink közé tartozik” – hangsúlyozta a polgármester-jelölt.

Történelmi példák és aktuális politikai kérdések

Az államtitkár történelmi példákat is felhozott a beszélgetés során, kiemelve, hogy Magyarország számára milyen fontos a béke és a stabilitás.

“A történelem során Magyarország mindig is a béke és a stabilitás megőrzésére törekedett”– mondta Potápi. Hangsúlyozta, hogy jelenlegi politikai helyzetben is fontos, hogy az ország megőrizze függetlenségét és biztonságát.

A háborús konfliktusok és a migráció közvetlen hatással vannak az ország gazdasági helyzetére Szajlai Csaba gazdasági elemzése szerint.

“A stabil gazdasági környezet megőrzése érdekében fontos a felelős politikai döntéshozatal” – mondta Szajlai. Kiemelte, hogy a jelenlegi gazdasági kihívásokra csakis összefogással és felelős döntésekkel lehet megfelelő válaszokat adni.

Erdei Barnabás a helyi gazdaság erősítésének fontosságát emelte ki, hiszen minden fejlődésnek ez az alapja. A szomszédunkban dúló háború közvetlen hatással van a helyi vállalkozásokra és ezáltal a helyi munkavállalók, a város életére is.

A beszélgetés végén mindenki egyetértett abban, hogy a következő választások tétje rendkívül magas. Farkas Gábor záró gondolataiban kiemelte:

“Fontos, hogy mindenki aktívan részt vegyen a demokratikus folyamatokban, hiszen a mi jövőnk múlik rajta.”