Sorra álltak meg a kerékpárosok, hogy teszteljék tudásukat. -Nem vették el a jogosítványom, úgyhogy még mindig ismerem a KRESZ-t, mondta kérdésünkre Gálosi Ferenc, aki feleségével kerékpározott a Desedánál.

- Sokat szoktunk kerékpározni, én munkába is azzal járok. Sajnos sokan nem tartják be a szabályokat, mondta Gálosi Ildikó. - Én autózom is, de ha autóban ülök a kerékpárostól félek, ha pedig biciklizem az autósoktól. Sajnos sokan nem törődnek mások testi épségével, tette hozzá Gálosi Ferenc.