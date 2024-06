Fotók 2 órája

Akció a somogyi utakon, minden sofőr fúj

A rendőrök egy ittas sofőrt is kiszűrtek a keddi kaposvári Roadpol akcióban és egy olyan autós is lebukott, akinek tavaly járt le a jogosítványa. Siófok, Fonyód, Marcali, Nagyatád és Barcs környékén is sorra állították le a járművezetőket, az egy hetes ellenőrzés vasárnapig tart, egy időben 15 rendőri egység vesz részt a közúti vizsgálatban.

Az ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő sofőröket szűrik ki a rendőrök. Kedden reggel a kaposvári Baross Gábor utcában reggel közel 300 autóst, teherautóst állítottak meg, mindenkivel szondát fújattak, egy alkalommal jelzett a készülék. A középkorú férfi azzal védekezett: előző este hosszú lépést ivott és emiatt akadhatott fenn az ellenőrzésen. A 39 ezer forint bírságon hat büntető ponttal sújtották a rendőrök. – Somogyban a következő napokban bármelyik településen ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők – mondta Batta Zsolt, az SVMRFK szóvivője. – A kaposvári vizsgálat után a környéken tovább folytatják a munkát kollégáim, akik Juta és Nagybajom térségében is dolgoznak. Fotók: Lang Róbert Az egykori fonodánál kedden kora délelőtt egy újabb rendőri csoport várta az autósokat. A szondázást gyors okmány ellenőrzés egészítette ki, akinél mindent rendben találtak, két percen belül tovább folytathatta útját. Házi Lászlót is leintették a rendőrök, a középkorú férfi szerint érthető, hogy időről-időre közúti ellenőrzéseket rendelnek el. Azt mondta: a forgalomban is legfontosabb a biztonság. Egy 32 éves kaposvári fiatalembert is félreállítottak, pillanatok alatt kiderült: vezetői engedélye 2023-ban járt le, a feledékenység 13 ezer forintba került. – Elfelejtettem meghosszabbítani a jogsimat, figyelmetlen voltam – mondta a férfi. – Több mint tíz éve vezetek, ilyen még egyszer se fordult elő velem, biztos, hogy mostantól jobban figyelek a papírokra. Érthető, hogy gyakoriak a razziák, a forgalomban sokszor lehet agresszív sofőrökkel találkozni. Ezek az emberek türelmetlenek és általában nincs bennük semmi segítőkészség. Újabb vizsgálat a vakációban Kiss Dánielt is az egykori fonodánál állították le a rendőrök, a fiatal férfit nem érte nagy meglepetés. A Sonline-hu-n is olvasott róla, hogy egész héten zajlik a Roadpol akció. – Évente csaknem 15 ezer kilométert vezetek és nagyjából két havonta futok bele egy-egy ellenőrzésbe – mondta. – Szükség van a vizsgálatra, gyakran hallani, hogy ittas sofőrök okoznak balesetet. Nyilván mindent meg kell tenni azért, hogy minél kevesebb baj történjen az utakon.

A nyáron újabb közlekedés ellenőrzésekre van kilátás, júliusban a teherautósokat és a buszvezetőket vizsgálják a rendőrök, Speedmarathon elnevezésű akciót augusztus első felére időzítik és a gyorshajtókat szűrik ki.

