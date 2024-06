Az idei gyümölcsszezon nem tekinthető átlagosnak, az enyhe tél és a korai kitavaszodás miatt a szokásosnál három héttel hamarabb indult a vegetáció. A meggy virágzása március végére gyakorlatilag országszerte lezajlott. A március 19-20-án érkező fagyok még virágbimbós állapotban érték a meggyet, jelentős károkat csak kevés ültetvényben okoztak, de így is kihatással lehettek a virágok termékenyülő képességére. A helyenként robbanásszerűen, máshol vontatottan zajló virágzás időszakában szokatlanul meleg volt, emiatt a bibék hamar beszáradtak. Így – még ha megfelelő intenzitással jártak is a méhek és megtörtént a beporzás – a megtermékenyülés elmaradt, ami rányomta bélyegét az idei terméskilátásokra. A virágzás vége felé vagy befejeződése után röviddel beköszöntött egy másfél hetes, erősebb lehűlési hullám alacsony hőmérsékletekkel, borult, fényszegény időjárással, ami nem kedvezett a terméskötődésnek. Az április közepi lehűlési hullám során érkező éjszakai fagyok érdemi károkat okoztak a kisebb gyümölcsökben. Emiatt az átlagosnál kevesebb termés várható, ami nem csak a hazai, hanem részben az európai termesztőkörzetekre is igaz.

Bár a termés heterogenitása miatt nehéz pontosan megbecsülni az idei mennyiségeket, a piaci szereplők várakozásai szerint 50-57 ezer tonna közötti meggytermés várható. Ez gyakorlatilag megegyezik az előző évi szinttel, ami szintén gyenge volt. Az ország észak-keleti régiójában, ahol a meggytermő terület mintegy fele található, egyértelműen gyengébb a termés, ami elsősorban az április 19-21-ei fagyok károkozásának tudható be. Az ország

többi régiójában (Dunántúl, Pest, Bács-Kiskun stb.) nagyságrendileg a tavalyihoz hasonló termés várható.

A hazai meggytermés jelentős részét a konzervipar hasznosítja, a hűtő- és konzervipari szezon a szokásosnál korábban, már június elején megkezdődött. A meggy rázása a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskunban indult, a korai szezonkezdet miatt idén korábban is zárul. A minőséggel nincs probléma, a májusi eső kedvezett a gyümölcsméret alakulásának. A cseresznyelégy viszont már május első felében, közepén megjelent, így a szokásosnál sokkal hamarabb kellett védekezni a nagyobb károkozás elkerüléséhez