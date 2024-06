Márciusban figyelt fel először a gödörre, akkor intézkedtek a hatóságok, két kocsi földet hoztak és betemették. Akkor javasolta, hogy az árkot ki kéne tisztítani. Időközben négy ház előtt feltelt az árok földdel, mert a településrész vagyis a régi falu csapadékvize a temetőtől ott folyik le. Amikor a gödör újra mélyülni kezdett, tett bele egy figyelmeztető karót. Az útellenőr később egy figyelmeztető táblát tett oda.

A helyszín a Toponár út 117-es számú ház előtt, a gyógyszertártól 300 méterre található. A gödör 3 méter hosszú és 2 méter széles. Első pillantásra kisebbnek tűnik, de alá van mosva a terület, ezért félő, hogy beszakadhat. Szerinte nem lehet tudni, hogy meddig terjed a gödör. A szomszédban lakók nem tudják, hogy férne be hozzájuk egy betegszállító vagy a mentő. Az árok fedlapját is kimosta a csapadék. Azóta a helyet megnézték a vízügyesek is, és azt mondták neki, hogy a vízaknát meg kell csináltatni, mert azt is alámosta a víz. A férfi elmondta, a hídfeljárójának a sarka is kezd leomlani, a hídgyűrű és az árok eldugult.