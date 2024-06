– Egy meglévő német kapcsolatunknak köszönhető, hogy Marcaliban most új berendezések tömeggyártása indulhatott el – mondta Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója. – Kaposváron a vezetékes, illetve vezeték nélküli fúrógépek, fúrócsavarozók, ütvefúrók valamint a csiszológépek gyártását 2024-ben kezdtük el, ám Marcaliban nemrég az egyik üzlet kifutott, és úgy döntöttünk, hogy a vezeték nélküli berendezések összeszerelését oda telepítjük. A Videotonnál legyártott árut majd Németországba szállítjuk, onnan a nyugat-európai országokon kívül a Távol-Keletre, így Kínába is exportálnak a somogyi gyártmányokból.

A marcali megrendelés határozatlan időre szól, az igazgató szerint előrelépést jelent a munka. Korszerű technológiát alkalmaznak, az egyik legmodernebb, szénkefe nélküli motorokat szerelik a berendezésekbe. Fábián Balázs kiemelte, feladatuk összetett, az 5 szerelősoron több mint 40 termékváltozatot készítenek majd.

– Logisztikailag nagy kihívás ez az új munka – hangsúlyozta. – Valamennyi alapanyag Kaposvárra érkezik, amit munkatársaim a megfelelő előkészítés után szétosztanak és elszállítanak Marcaliba. Az ott dolgozó kollégák örülnek az új lehetőségnek, a csapat tagjai előzőleg a kaposvári gyárunkban sajátították el azokat a főbb szakmai fogásokat, amelyek a munkához nélkülözhetetlenek. Összesen 20–25 dolgozónk végzi az új termékek összeszerelését Marcaliban.

A Videoton igazgatója szerint különösen lényeges, hogy a nagy ipari vállalatok is több lábon álljanak, az új munka nemcsak bővíti a termékpalettát, hanem a forgalmat is érezhető mértékben növeli. Fábián Balázs szerint éles verseny zajlik a megrendelésekért, ennél a terméknél is akadtak versenytársak, ám a külföldi partnert sikerült meggyőzniük, hogy jó helyen lesz a gyártás Somogyban.

– Rövidesen véget ér a második negyedév, ami felülmúlja az idei első három havi forgalmat – közölte. – Tavaly közel 43 milliárd forint volt a forgalmunk, 2024-ben 45 milliárd forintot terveztünk.

Hamarosan automatizált szerelősort is munkába állítanak A legutóbbi kaposvári, illetve a mostani marcali tömeggyártás elindítása után további fejlesztések, új termékek várhatók. Kaposváron gőzerővel zajlik az automatizált szerelősorok összeállítása, ahol heteken belül új kerti kisgépek akkumulátorait gyártják majd. Mint megtudtuk, a kaposvári szakemberek a Videoton bulgáriai gyárában is segítenek. A külföldi szerepvállalásuk üzletfejlesztéssel kapcsolatban éppúgy, mint a napi működés tervezésében, szervezésében továbbá a munkafolyamatok optimalizálásában jelentkezik majd. A programhoz kapcsolódó kaposvári, somogyi munkatársak között van, aki havonta többször utazott Bulgáriába emiatt. Fábián Balázs legközelebb június végén keresi fel a cégcsoport külföldi egységét, ahova hatan kísérik majd el az itteni üzemegységekből. Egy új gyártóterületet adnak át, amelyre a kaposvári vezetőket is meghívták.