A 22. Országos Kovácstalálkozóra készül a vései önkormányzat júliusban. Az érdeklődők most is több napon keresztül nézhetik, hogyan alkotnak a mesterek, és készítik el a katolikus templom kovácsoltvas díszkapuját. Azonban a rendezvényt záró, szokásos szombati fesztivál elmarad az idén.

– Ennek elsősorban anyagi okai vannak – emelte ki Bertók László, Vése polgármestere. – Egy ilyen rendezvényhez szükség van húzóprogramra, kulturális műsorra, ami a rendezvény költségvetésének nagy részét teszi ki. Az előadók nagyon megdrágultak. Egy fél délutáni műsor jó pár millió forint lenne. Anélkül viszont nem érdemes fesztivált szervezni, mert akkor nem biztos, hogy annyi látogatót tudnánk csalni a településre.

Akit azonban érdekel a kovácsok munkája, szívesen látjuk a július 22-ei héten. A mesterek keddtől szombatig alkotnak majd – tette hozzá a falu vezetője.

Bertók László arról is beszélt, döntésük nem végleges, jövőre szeretnék a kovácstalálkozó fesztiválrészét is megszervezni. Már most látni, hogy lesznek olyan pályázatok, melyekből finanszírozni tudják majd a jövő évi eseményt.

Mi lesz a lecsó szerelmeseivel?

A lecsó szerelmeseinek is más fesztivál után kell nézniük szeptemberben. A nagy múltú bőszénfai lecsófesztivál több mint két évtized után ugyancsak elmarad.

– Nincsen rá támogatás, a költségvetésből most nem szeretnénk áldozni erre – mondta Nyitrai István, Bőszénfa polgármestere. – A lecsófesztivál nagyjából négymillió forintba kerülne. Erre az összegre azonban sokkal nagyobb szüksége lesz majd az új képviselő-testületnek októbertől. Szeretném elkerülni azt, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetből kezdje el az őszi munkát. Ezért ezt az elképzelésemet a testületi ülésen a képviselők elé terjesztem – hangsúlyozta Nyitrai István.

Hozzátette, nem mellesleg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is ellenőrzi az átmeneti időszakban, hogy a kötelező feladatokon kívül, mennyi pénzt költenek el az önkormányzatok.

Rossz hír a hagyományos sütemények kedvelőinek, hogy egyelőre úgy tűnik, Mesztegnyőn sem sütik már ki külön fesztiválra a finom réteseket a nyár közepén. A szervezőktől úgy értesültünk, az idei fesztivált nem tartják meg. Kerestük Nagy László Péter polgármestert, a fesztivál elmaradásának okáról, de egyelőre nem értük el.



A polgármesterek főzhetnek majd Nem szeretnének szakítani a régi hagyományokkal Nagyszakácsiban, ezért idén augusztus első hétvégéjén ismét megtartják az amatőr pogácsasütő versenyt és a polgármesterek kedvenc ételeinek főzőversenyét. Kövér István Attila polgármester elmondta, az egynapos esemény nagyjából 3-4 millió forintba kerül. Ennek egy részét saját forrásból, másik felét szponzori támogatásból finanszírozzák. A település vezetője hozzátette, céljuk, hogy a régi, többnapos királyi főzőversenyt ismét meg tudják majd tartani, de ahhoz legalább 20-25 millió forintra lenne szükségük.