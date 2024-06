Farkas László Nándor polgármester a csütörtöki projektnyitó rendezvényen elmondta: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszon százhatvan millió forintot nyertek, amelyből modernizálják az ingatlant és az eszközöket is vásárolnak.

– Kívülről korábban megtörtént az energetikai korszerűsítés, szigetelés, nyílászáró csere és most belülről jól használható, korszerű művelődési házat hozunk létre – emelte ki a polgármester. Hozzátette: megújul az ingatlan régi, elavult gépészeti rendszere, valamint a víz-és villany rendszer is korszerűsödik. Az ingatlan közösségi rendezvények otthona, de itt működik helyi stúdió és a könyvtár is. Az épület mögötti területen meglévő szabadtéri színpad fölé új, száz négyzetméteres tetőszerkezet készül. A színpad hátsó felére hanggátló paravánfal épül a közeli közút zajhatásainak csökkentésére. A színpad környezetében több, mint ezer négyzetméteren terepet rendeznek és zöldfelületet alakítanak ki és okospadot is kihelyeznek.