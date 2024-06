A nyitó műsorszámot Beck Zoltán, a 30Y együttes frontembere szolgáltatta a gyerekek bevonásával a művelődési központban. Ezután a Szivárvány művészeti műhely néptáncosai léptek fel, őket a Hangoló zenés Gyermekszínház előadása követte.

Hétszázan ünnepeltek együtt két helyszínen

A Testvérvárosok Terén folytatódó programban a Drávamenti Tehetségkutató Egyesület énekesei és a Pécsi MÜSZI Rézfúvós Tanszakának harsonásai mutatták be tudásukat. A mindennapok hősei, a tűzoltók és a rendőrök munkájával is megismerkedtek az érdeklődők. A Satelit FC kézilabdázói mindent megtettek azért, hogy az ifjúság kedvet kapjon a sportághoz, míg a kiállított paravánokon grafikai műhelyek alkotásaiban gyönyörködhettek a résztvevők. A kézműves-foglalkozáson pedig többek közt henna- és arcfestés, karkötőfűzés is várta őket. A helyi civil szervezet, a Fogyatékkal Élőkért, Egymásért Egyesület is bemutatta saját munkáit a 3. Tehetségnapon, melynek megvalósításában a Széchényi Ferenc Gimnázium és a művelődési központ is együttműködött a szervező oktatási intézménnyel.