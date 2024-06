Amikor 2017- ben elkezdték, még alig volt hasonló rendezvény, de azóta több helyen tartottak már lemezbörzét az országban. A koronavírus-járvány sem tudta visszavetni az érdeklődést, egyre többen veszik elő a bakelit hanglemezeket, CD-ket, mutatta József Tibor főszervező. Van lemez bőven, a többségük használt, de előfordul néhány újdonság is, mert újra elkezdték a hanglemezek nyomását a kiadók, miután kiderült, hogy igény van rá. A lemezjátszóknak is van utánpótlása, műszaki cikkekket, CD-játszót is kínáltak a börzén, ahol találkozhattak a látogatók a lemezmosással és az ultrahangos tisztítás technikájával.