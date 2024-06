Az egyhetes turnusok első csoportja június 20-án indult útnak. Az erdei vándorok továbbra is 12 útvonal közül választhattak táborhelyszínt, Somogyban a Zselicben gazdagodhatnak élményekkel.

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával megvalósuló gyalogos vándortáborokra továbbra is hatalmas az érdeklődés, az idei évben 210 csoport, összesen közel 6000 résztvevő vesz részt a programban. Az új jelentkezők mellett évről évre nő a visszatérő táborozók száma. Az egyes útvonalakon a területileg illetékes állami erdőgazdaságok segítik a táborozás élményét feledhetetlenné tenni. Minden táborozó egyedi kitűzőt kap az útvonal teljesítéséért.

Az apró jelvények nem csak emléket jelentenek a táborban töltött időről, de viselőjük számára érdem is, hiszen az egy hét alatt 60-80 kilométer közötti távot teljesítenek az erdei vándorok. Hatezren vesznek részt az idén a programban.