A kisbajomi amatőr társulat már tavaly augusztusban bemutatta a helyiek előtt azt a darabot, amivel hamarosan Budapestre indulnak. A fiatalokból verbuválódott csapat Bognár Mária segítségével alakult meg, aki családjával pár éve költözött a településre, és azóta szívügyének tartja, hogy a fiatalokat közösséggé kovácsolja és tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítson számukra .

– Egy parasztházat újítottunk fel, amihez egy pajtarész is tartozik – mondta Bognár Mária. – Ide vártuk a fiatalokat egy kis játékra, kézműveskedésre, táncolásra, mikor éppen mihez volt kedvünk. Ma már tizennyolcan vagyunk, a négy és fél évestől a tizenéves fiatalokig. Augusztusban merült föl az ötlet, hogy mi lenne, ha előadnánk valamit a helyieknek. Így alakult meg a SzíniTitánok társasága, amelyhez pár felnőtt is csatlakozott. A Mézga család dalaira táncoltak a fiatalok, de volt, aki furulyázott, gitározott, verset mondott – elevenítette fel az alkotóközösség alapítója, aki jelenleg a felnőttképzés területén folytat doktori tanulmányokat.

– Az augusztusi bemutatkozásunkra több mint hatvanan jöttek el, így a kis társaság nagyon lelkesen készült a következő szüreti felvonulásra is. – A Jerusalema-kihívásra is készítettünk egy koreográfiát, amibe a településen dolgozókat, a postást, a boltost, vagy éppen a fodrászt is bevontuk – folytatta a csoport vezetője.

– Egy karácsonyi műsort is videóra vettünk. Még az őszi hónapokban érkezett egy felkérés a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságától, akik lehetőséget biztosítanak számukra a budapesti fellépésre, Tóth Géza mentorálása mellett. A korábbi években Hedrehely, Mesztegnyő, Somogyudvarhely, Várda, Zselicszentpál amatőr társulataival is dolgoztam.

– Amióta Tóth Géza foglalkozik a gyerekekkel, úgy látom, hogy sokkal bátrabbak lettek. Például az iskolában is örömmel mondanak verset – emelte ki bizakodva Bognár Mária, majd hozzátette: a magyar kultúra napján tartják a főpróbát a kutasi színpadon, s a következő héten utazhatnak a fővárosba a szereplők a családtagjaikkal együtt.

Odafigyelnek egymásra a próbák és az előadások alatt

– A közös munka során érdekes megfigyelni, hogyan alakulnak a falvak közösségei – mondta el Tóth Géza, a Csiky Gerely Színház színművésze, aki heti rendszerességgel mentorálja a társaságot a kutasi művelődési házban. – Azt látom, hogy a legtöbb helyen jól működik a dolog. A fiatalok és az idősebbek is odafigyelnek egymásra, rendkívül érzékenyek egymás problémáira. A kisbajomi társaság egy ízig-vérig pajtaszínházi közösség, egy alulról jövő kezdeményezés. Az a célom, hogy teátrálissá tegyem az előadást, hogy az élvezhető legyen. Hogy kialakítsak egy olyan légkört, amiben mindenki jól érzi magát a szerepében, hisz ha nem így van, azt a közönség is egyből észreveszi, és az senkinek sem jó. Nyomot hagyni a lelkekben, ez a játék lényege, miközben jól érezzük magunkat – tette hozzá a színművész.

