A Balaton déli partjának kevésbé ismert térségét és élővilágát mutatja be a Kispöfögők mesekönyv-sorozat legújabb kötete. A Csohány Domitilla által írt és Győri Zsolt által illusztrált történet helyszíne a Nagyberek, ahol az ifjú olvasó végigkövetheti Berci, az Mk-48-as mozdony kalandjait. Vele együtt Izom és Pacsirta, a két C50-es mozdony is fontos szerepet kapnak, ha kell, tüzet oltanak, védve a különleges tájat, ha kell, egy kis északi pocoknak segítenek, hogy Tihanyba tudjon utazni az ürgeesküvőre. A ma is közforgalmú Balatonfenyvesi Gazdasági Vasúton szolgálatot teljesítő mozdonyok teljes összhangban élnek a környék növény- és állatvilágával és természetvédelmi szemléletükből jócskán át tudnak adni a mesékkel megismerkedő gyermekeknek is.

A könyv karakterei a valóságban is szoglálatot teljesítenek a balatonfenyvesi kisvasúton.

A sorozat nem titkolt célja, hogy a történetek elolvasása után a család együtt kiránduljon a kisvasutak nyomvonalai mellett található csodálatos hazai tájakon. A kötet érdekessége, hogy a mozdonyok a valóságban is szolgálatot teljesítenek a vasútvonalon. A könyvet vasútszakmai szempontból a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt., az élővilágot bemutató részek kapcsán pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság támogatta, így a kötetben megjelenő információk szakértők szerint is helytállóak.

Az igazán különleges meseélményt a kicsik természetesen a kisvasutak helyszínein élhetik át leginkább, a valóságban is találkozva a mese szereplőivel, fontos részleteivel. Ezért a kiadó arra buzdítja a szülőket, pedagógusokat, hogy adjanak lehetőséget a gyermekeknek a helyszínen átélni, továbbgondolni a meséket. A kiterjesztett meseélmény megtapasztalásához komplett és fontos segítség lehet a www.kispofogok oldalon található sok-sok további információ, amellyel kibővíthetők, újjávarázsolhatók, továbbgondolhatók az alapmesék.