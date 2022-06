1995. április 27. emlékezetes dátum P. Petőcz András életében. Akkor mutatta be a művet az idén harmincéves Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium társulata. – Az akkori végzősök látták a Madách Színházban a Mária evangéliumát és az az ötletük támadt, hogy akár színpadra is állíthatnák a rockoperát. A kezdeményezéssel engem is megtaláltak: János szerepét kaptam az előadásban. Nekem ez az előadás jelentette az utolsó lökést, hogy a színészi pályát válasszam – emlékezett vissza P. Petőcz András, aki úgy fogalmazott: maga is meglepődött, hogy milyen mélységek nyíltak meg a lelkében a rockopera kapcsán.

Eredetileg egy előadást terveztek a gimnazisták, ám a sikerre való tekintettel többször is előadták az egykori Latinka Művelődési Házban, majd turnéra indultak: felléptek a Balatonnál és Glindében is. A sikerhez vezető úton a Csiky művészei irányították a fiatalokat, akiket Nagyné Molnár Júlia, az iskola tanára fogott össze.

– Érdekes egybeesés, hogy idén harmincéves a gimi, és most újra Kaposváron játszom, szintén a Mária evangéliumában, amit szintén életem egyik nagy pillanataként élek meg – mondta a színész, aki a Juronics Tamás által rendezett produkcióban szerepel, amely május elején érkezik a Csikybe. A két színre vitel között azonban volt egy veszprémi állomása is; a Pannon Várszínházban szintén színpadra került a Mária evangéliuma, amelyben ugyanúgy János szerepét kapta, mint a korábbi gimis produkcióban.

– Húsz év telt el a két előadás között. Idősebbé, tapasztaltabbá váltam, és időközben apuka lettem, így már másként tekintek a történetre, amelynek problémafelvetése igen közel áll hozzám. Különleges, hogy a bibliai történetet Mária szemszögéből láthatjuk, egy férfi kommentálásával – mondta.



Csak hittel lehet

– Jézust játszani csak hittel lehet, hiszen úgy válik hitelessé a szereplő. A Jézus Krisztus Szupersztárban pont krisztusi korban ért engem a szerep, a Mária evangéliumát pedig már más érzelemvilággal, egy új szemszögből játszom. Időközben én is édesapa lettem és abban az áldásban van részem, hogy még él az édesanyám, így a szülő és a gyermek szemszögéből is rálátok az evangéliumi történésekre – mondta lapunknak György-Rózsa Sándor.



Régi ismerősök

P. Petőcz András májusban a rockopera legújabb feldolgozásában lép színpadra Kaposváron, ezúttal azonban egy vak besúgót alakít.

Az előadás legújabb verziójában a Csiky társulatának egykori oszlopos tagja, Kőrösi András alakítja az egyik napkeleti bölcset. Jézust pedig György-Rózsa Sándor alakítja, akit korábban szintén láthattunk számtalan szerepben a kaposvári színpadon, még egy „másik” Jézusként is, a „Szupersztárban”.