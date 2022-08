Ételkóstoló, pódiumbeszélgetések, szakmai workshopok is szerepeltek a programban. Természetesen Bujtor István filmet is megtekinthettek a színész munkássága iránt érdeklődők, hiszen a Három testőr Afrikában is szerepelt a fesztivál programjában. A film zenéjét jegyző Frenreisz Károly is részt vett a Bujtor Filmfesztiválon.

Természetesen idén is nevezhettek a fiatal vagy éppen sokat látott filmesek alkotásaikkal, hogy a Bujtor-díjért versengjenek. A játékfilmek és kísérleti fikciós alkotások kategóriában hat film szerepelt, köztük az általunk is már szemlézett Herendi Gábor alkotás a Toxikoma is. A dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek és portréfilmek kategóriába szintén hat alkotás került. Míg az animációs filmek kategóriájában négy alkotás verseng. Hat alkotást neveztek a versfilmek kategóriájába. A közönség négy nap alatt nyolc filmet tekinthetett meg a fesztivál programjaként, s természetesen több alkotóval is találkozhattak.

A szervezők egy Ötvös Csöpi makettkiállítással is tisztelegtek az éppen nyolcvan évvel ezelőtt született Balázs Béla-díjas színművész-rendező-producer-forgatókönyvíró Bujtor István emléke előtt.