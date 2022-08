Ilyenkor, Szent László ünnepnapja kapcsán püspöki körlevél vet véget a találgatásoknak, s a pletykáknak, vajon a főpásztor melyik papját hova helyezi, kit fogad be az egyházmegyébe.

Eszerint a Kaposvári Egyházmegye papságához tartozik már John Simoneau atya, akit a főpásztor augusztus közepétől a kaposvári Nagyboldogasszony Plébániára helyezett kisegítő lelkészi szolgálatra. Ugyancsak az egyházmegye papságát gazdagítja különleges szellemiségével és lelkületével Béri László Renátó atya, aki a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia kisegítő lelkészeként a homokkomáromi kegyhely lelkipásztori teendőit látja el, és fő feladata lesz különböző lelkigyakorlatok és lelki programok tartása. S hogy milyen lépések történtek az egyházmegye „sakktábláján”? Szalai Tamás plébánost a megyés püspök felmentette az andocsi és a karádi plébániák ellátása alól, és kinevezte az öreglaki, a buzsáki és a niklai plébániák plébánosává. Helyére Nyéky Kálmán atya került. Balsai Tamás, a buzsáki hívek helyett ezentúl a somogyvári és az osztopáni híveket pasztorálja majd. Vajda Gábor, a kaposvári Jézus Szíve Plébániáról Balatonboglárra kerül, a jelenleg Bogláron szolgáló Laczkó Flórián atya pedig augusztus 10-től Kutas plébánosa lesz. A kaposvári Jézus Szíve-templomban augusztus 10-től Horváth Lóránt lengyeltóti plébános várja majd az istenkeresőket, utódja Arányi Zoltán atya lesz. Várnai László esperes-plébános eddigi feladatai megtartása mellett a homokkomáromi plébániát is ellátja oldallagosan.

Nikli Zsolt Újudvar és Gelse plébánosaként folytatja papi szolgálatát, Fejes János pedig Nagyatádról augusztus 1-től a siófoki Sarlós Boldogasszony-templom káplánja lesz. Koszoru Péter siófoki káplánt augusztus 1. hatállyal saját kérésére a megyés püspök elengedte a Jezsuita Rend jelöltjei közé, Magyar Lóránt állandó diakónust viszont a kaposvári Szent Kereszt Plébániáról központi szolgálatra rendelte.

A körlevél további főpásztori döntéseket is tartalmaz: Neumajer Zoltán fonyódi plébánost a Pasztorális Tanács vezetőjévé, illetve az Egyházmegye Papi Szenátus tagjává, Pisztora Ferenc kaposfüredi plébániai kormányzót családreferenssé nevezte ki a megyés püspök. Rumszauer Miklós, a kaposvári Szent Margit-Szent József-templom plébánosa, az Egyházmegyei Bíróság helynöke újabb 5 évre megerősíttetett helynöki pozíciójában, Sárköziné Wallendums Rita a következő 5 esztendőben az Egyházmegyei Bíróság jegyzői feladatait látja el, Kisiván Csaba atyát pedig 5 évre kinevezte a püspök az egyházmegye ifjúsági referensévé.

