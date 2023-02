A Dzsungel könyve című musicalből adtak elő részleteket a roxínházas fiatalok, bemutatva mindazt, amit az első félévben tanultak. – Több olyan tehetséges növendékünk van, aki ősszel csatlakozott hozzánk, de olyan is, aki pár hónapja van köztünk, és már bátran mozog a színpadon – mondta el Pintér Kata a társulat vezetője. Mozgalmasan telnek a Roxínház napjai, hisz nagy sikerrel fut az Anconai szerelmesek 2. és az Indul a bakterház című darabjuk is, miközben zajlanak a próbái a következő gyermekbemutatónak is, a Minden egér szereti a sajtot című zenés mesejátéknak.

– Rajzpályázatot hirdettünk az előadás plakátjának ötletéhez. Több mint kétszáz rajz közül választottunk egy nyertest, aki egy családi belépőt kap az előadás bemutatójára, ezen kívül közönségszavazást is hirdettünk, a legnépszerűbb rajz készítőjét szintén jutalmazni fogjuk – folytatta a rendező, majd átadta a családi belépőt győztes rajz készítőjének, Babos Boglárkának, aki a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója.

– Sokáig gondolkodtam, hogy mit rajzoljak, végül egy szürke és egy fehér táncoló egérpár sikerült. Több napig készült a rajz, igazából az volt a nehéz, hogy egyformára rajzoljam az egereket – mondta el a győztes rajz készítője.

A díjátadó után felvonult a színpadra az ötven jelmezes, akik közül győztest is hirdettek. A legnagyobb sikere a láthatatlan ember jelmeznek és csokigolyók csapatának volt, akik egy tortát kaptak jutalmul.

A buli Takács László János vezette táncházzal folytatódott, amit tombolasorsolás és vidám JustDance zárt.