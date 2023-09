A kaposvári származású történész kötetében kevésbé ismert tavi történeteket mutat be, amelyek elvezetik az olvasót a keszthelyi Festeticsek, vagy a Balatonról író, verselő művészek világába, de betekintést nyújt a Balaton térségét érintő történeti folyamatokba is.

– Több balatoni kötetem jelent meg az elmúlt években, amelyekben 19-20. századi történeteket dolgoztam fel, a mostani könyvemben azonban mélyebbre ástam olyan szereplőkkel, akikről sokan nem tudják, milyen balatoni életmű áll mögöttük – mondta el a volt kaposvári történész.

Felidézte Roboz Istvánt, aki a Somogy folyóirat megalapítása mellett a Balaton-kultuszt építette a 19. század második felében.

Országos lapokban közölt tudósításokat és sok aktuális problémára hívta fel a figyelmet

– tette hozzá a szerző.

Pados János ’48 után börtönre ítélt pap Badacsonyban lelt menedékre és a verseiben a tó szépségét mutatja be, majd orvosdoktorként tevékenykedett. Thanhoffer Lajos nemzetközi hírű orvos Siófokon épített nyaralót és arra hívta fel a figyelmet, hogy ne külföldön, hanem a Balatonon nyaraljanak a magyar turisták. Festetics Julianna alakja is megjelenik a kötetben, aki megalapozta Keszthely kulturális értékét, hagyományát. A Balatont először átúszó nő Belházy Bimbiről is olvashatunk, aki Balatonfüred és Siófok között szelte a habokat tizennégy kilométeren át 1925-ben. A Balatonszepezden élő Becker Bébi botrányhős sem maradt ki a kötetből, akiről erotikus képek is megjelentek.

A kötet a Balaton térségét érintő történeti folyamatokba is betekintést nyújt. – A trianoni békediktátumot követően felértékelődik a Balaton és megindulnak az infrastrukturális fejlesztések és ezt bontja meg az 1945 utáni államosítás, de erről van a legkevesebb forrásunk, mert az iratokat megsemmisítették – emelte ki Kovács Emőke. – Meg kell említeni, hogy már a két világháború között szerveztek programokat, a fővárosból vonatjáratok indultak a bornapokra és a téli időszakban jégnapokat szerveztek. A nyarakat Fonyódligeten töltöttem, most Siófokon élek a családommal, a Balaton az elmúlt évtizedek alatt a szenvedélyemmé vált.