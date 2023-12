– Szeretnénk, ha az emberek a Varázslat című koncertünkön egy kicsit kiszakadnának a mindennapok szürkeségéből – mondta Major András, a zenekar karmestere. – Ezért a zenénkkel igyekszünk egy másik atmoszférát teremteni, ahol nem a mindennapi problémákkal foglalkoznak, hanem átadják magukat a zenének, csak arra koncentrálnak.

A másfél órás koncerten film­zenék is elhangzottak, de karácsonyi zenék is felcsendültek. Sárközi Norbert főtörzsőrmester szólista Ennio Morricone Cinema Paradiso című darabjának szaxofonszólóját adta elő, de a zenekar egy gőzmozdonyt is megszólaltatott hangszerei és muzsika segítségével. Major András erre a koncertre írta a Levitáció című darabot, amellyel sikerült lenyűgözni a közönséget az adventi hangolódásnak sem utolsó esten.

– 2007 óta vannak adventi koncertjeink, és négy év után először újra megtöltöttük a Szivárványt. Hálásak vagyunk Kaposvár városának, a Lahner György 2. Ellátó Ezrednek, a Protokoll és Kulturális Igazgatóságnak, hogy támogattak bennünket. Sok civil és katona munkájának eredménye, hogy ez az est létrejöhetett – jegyezte meg Major András.