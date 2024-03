Huszti Gábor, a vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta: önkormányzatunk munkája során mindig kiemelt hangsúlyt kapott a szülőföldhöz kötődés, somogyi identitásunk erősítése.

– Szerteágazó, több területet felölelő munkáról van szó vármegyei és azon belül települési identitást erősítő akciókkal, programok szervezésével, valamint tevékenységek megvalósításával, mely erősíti a közösségekben az egymás iránti felelősségtudatot – emelte ki Huszti Gábor. Mindezek egyik eleme közösségi találkozókon a településhez, térséghez való kötődés, a társadalmi kohézió és a társadalmi befogadás erősítése.

– Könyvben, filmen és fotókiállításon is bemutattuk Somogyország kincsestárát, értékeinkről szóló vetélkedőt szerveztünk a somogyi diákoknak, melynek azóta már a folytatása is zajlik.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat identitáspályázatának keretében húsz helyszínen tíz-tíz gyermekeknek és felnőtteknek szóló színházi előadást szerveztünk tavaly kiváló művészek tolmácsolásával. Szücs Zoltán és Sarkadi Kiss János Cibóka című bábjátékának előadásain Tóth Molnár Ildikó, Horváth Zita és Mészöly Zsófia, míg a Közjáték a Virágok városában című darabban Serf Egyed, Szabó Nikolett és a Somogy Zenekar nyújtottak felejthetetlen élményt az érdeklődők számára. A siker nem maradt el, mely során megfogalmazódott bennünk a szerzőkkel és az előadókkal egyetemben, hogy szélesebb körben is meg kellene ismertetni a somogyiságunkról szóló alkotásokat.

– Megadatott a folytatás lehetősége is, nemrégiben egy tévéjáték felvételei zajlottak, márciusban somogyi középiskolásoknak is elvisszük a felnőtteknek szóló művet – mondta az alelnök.

Az első napon, 19-én 8 órakor a nagyatádi középiskolások, 13 órakor pedig a barcsi diákok a helyi művelődési házakban tudják megtekinteni az előadást. Másnap, 20-án nyolc órától a fonyódi Bacsák György Technikum és Szakképző Iskolában, míg délután egykor a marcali Hikman Béla Szakképző Iskolában lesz a bemutató. A harmadik napon, 26-án reggel nyolckor a tabi Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium tornatermében, délután egykor a siófoki Krúdy Gyula Technikum és Gimnáziumban lehet megtekinteni a darabot. Az önkormányzat reményei szerint minél több diák kíváncsi lesz az előadásokra, garantáltan kellemes kikapcsolódásban lesz részük.