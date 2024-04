Ez évben is sok gyermek és felnőtt érkezett. Két kiállítást is megnyitottak a rendezvény előtt. Bemutatták a téli „fonóban” készített horgolt és kötött alkotásokat, valamint a fonóban készült kosárkákat. A terem másik felében pedig a Nemzeti Művelődési Intézet az „A szakkör” programja keretében nemezből készült termékeket is megcsodálhattuk – mondta Berta-Szabó Georgina fő szervező.

A hatalmas udvaron megeredtek, virágba borultak a gyümölcsfák és finom illatok terjengtek mindenütt. A gyerekek „menetleveleket” kaptak és gyűjtötték szorgalmasan a pontokat az állomásokon. Készíthettek szélforgót, golyókat gurítottak a célba, műanyag csirkét üthettek bele a kosárba, rongylabdával dobták szét a doboz gúlát, lengőtekéztek. Ez utóbbi két helyszínen sokat derültek. Egy pici gyermek alig várta, hogy a bábukat felállítsák, gyorsan odament és ledöntötte kézzel a bábukat, amíg édesapja el nem csábította másik helyszínre.

Fotó: Györke József

A rongylabdások pedig elkészítették a doboz-gúlát, de mire dobásra került volna sor, a szél szétgurította a dobozokat. Kedvelték a labirintust, a kötélhúzást és a zsákban futást, beöltözhettek népi ruhákba és készült fotó is róluk. A csoki tojásokat is sokan keresték.

A nap végén aztán előkerült a sok csoki, süti és a kalács is fogyott. A legügyesebbek jutalmat is kaptak. Mondhatjuk azt is, hogy játékos honismereti órán vettek részt.