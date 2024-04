A Személyes okok elnevezésű tárlatot Kecskés László a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg és ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Elmondta, a különleges kiállítási anyag kifejezi a művész azon törekvését, hogy egyszerű hétköznapi anyagok felhasználásával is lehet olyan alkotásokat létrehozni, melyek hatnak a közönségre.

Vastag-Szepesi Dóra Anna tűzőgépkapcsokat, rózsatüskéket és leselejtezett könyveket is felhasznált munkáihoz. Kisebb méretű szobrai mellett egyedülálló maszksorozatát is megismerhették az érdeklődők. A megnyitón a várdaiak mellett kaposváriak és csongrádiak is részt vettek. A kiállítás május 3-ig látogatható.

Kecskés László a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Vastag-Szepesi Dóra Anna képzőművész és Balázs Bálint, a Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület elnöke

Fotó: Kis-Bankné Kondákor Marianna