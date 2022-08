Nem könnyű Siófokon nyerni, ezt jól jelezi, hogy az elmúlt szezonban csak kétszer kaptak ki otthon a balatoniak, akik a Vasas és a Szeged mögött a harmadik legkevesebb gólt kapták és most ősszel ott folytatják, ahol akkor abbahagyták! Két hazai bajnokin - előbb a DVTK, most a Nyíregyháza ellen - hat pont, nulla kapott gól a mérleg!

A szabolcsiak ellen visszatért a Honvéd kötelékéből Eördögh, aki azonnal kezdőként kapott lehetőséget, a sérült Varjas helyett pedig Vágó kapott bizalmat Domján edzőtől, akinek a két belső védőjének átlagéletkora együtt harminckilenc év volt! Ez még inkább növeli a kapott gól nélküli siker értéket. A győztes találathoz Horváth Péternek tizenöt másodperc is elég volt, melyhez némi szerencse is kellett, hisz labdája egy védőn irányt változtatott, így csavarodott védhetetlenül a bal alsóba! Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, magabiztosan őrizték előnyüket a házigazdák, igaz Gresónak volt egy ígéretes lehetősége, ám az oldalhálót találta el (9.p), illetve Csősz lövésénél (17.p) kellett védenie Hutvágnernek, ám a labda oda érkezett, ahol állt, így ez nem okozott problémát.

A fordulás után a cseréknek is köszönhetően már mezőnyfölényben játszottak a vendégek, többet birtokolták a labdát, a játék is inkább a hazai térfélen zajlott, ám ennél többet azonban nem tudtak felmutatni a piros-kékek. Hutvágner komoly védés nélkül is le tudta hozni ezt a kilencvenöt percet nullára. Ez a bajnoki, ha nem is volt színvonalas és kevés gólhelyzetet hozott azért végig izgalmas volt, amit jól mutat, hogy a kilencvenötödik percben is volt esélyük az egyenlítésre a vendégeknek, ám Adamcsek tizennyolc méterről leadott szabadrúgása a sorfalban halt el.