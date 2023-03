Bajnokok Ligája hetet tart a NEKA, akik a Győr után a Fradival játszanak, az előbbivel szemben remekül helyt álltak. Nem kezdtek ugyan jól, nyolc perc után hatgólos hátrányban voltak (1–7), ám a hátralévő ötvenkét percben viszont csak kettővel volt jobb náluk az ETO. Hogy így alakult abban óriási szerepe van Uhrinnak, aki már ősszel Győrben is megszórta magát, most a huszonegyedik percben beszállva a szünetig négyig jutott, amihez kettőt tett hozzá a fordulást követően. Zaj érkezése is sokat segített, Wéninger két védéssel zárt, az előbbi a második félidőben viszont ötig jutott és ott volt Csíkos is, aki ebben a harminc percben öt gólt dobott! Ha kicsit jobban megy Vargának, akinek hat kísérletéből egy sem ment be, talán izgalmasabb hatvan perc is kerekedhetett volna. Hogy nem így lett abban Leynaudnak is nagy szerepe volt, aki Toftot váltva a fordulás után huszonkét lövésből tizenkettőt megfogott! – Pici hiányérzet a beálló és a szélsőjátékkal kapcsolatban maradt bennem – nyilatkozta Bohus Beáta, akinek ez volt a tizennegyedik nyeretlen meccse az újonc élén, egymás után a tizedik vereséggel. – Két teljesen ellentétes félidőt láthattunk, ma nem a legjobb játékunkat nyújtottuk – értékelt Ambros Martín. – Jól kezdtünk, majd a második félidőben a bátor, lelkes játékot nyújtó hazaiak rendkívül sok problémát tudtak okozni.