Kakuk Koppány az egyik fő számában, 100 méter gyorson egy laza, könnyed úszással szerezte meg az első helyet a kettes pályáról. Az már akkor érződött, hogy az ifjú tehetség nem adott ki mindent magából, így ekkor még az évjáratos csúcs, ha csak pár századdal is, de elmaradt. A második napon, viszont már érkezett az első csúcs. Koppány ráadásul Bernek Péter, 2007. novemberében felállított, 3:58.28-as idejét adta át a múltnak, az új rekord pedig: 3:58.16. Érdekesség, hogy a 14 éveseknél is a kaposvári úszó tartja a rekordot ezen a távon is. Az pedig nagyon is fontos ebben a mondatban, ugyanis a harmadik napot is az ő remeklése vezette be. A 200 méteres gyorsúszásban Kakuk Koppány ezúttal Milák Kristóf 2015-ös rekordját döntötte meg, így már a 13, a 14, illetve a 15 évesek is azért ugranak majd medencébe a különböző versenyeken, hogy legyőzzék a kaposvári fiatalt ebben a számban. A kaposvári serdülő országos bajnokságon részvevő közel 450 sportoló közül, három nap után egyedül csak Kakuk Koppány mondhatja el magáról, hogy korosztályos országos csúcsot döntött.

– Eszméletlenül boldog vagyok, örülök, hogy így sikerültek ezek a számok, hiszen ez remek előjel az ifi Európa-bajnokság előtt, ahol szeretnék még jobb eredményeket elérni – mondta Kakuk Koppány Zéta. – Előzetesen nem számítottam arra, hogy ilyen jól tudok úszni és ilyen eredményeket érek majd el, az pedig még boldogabbá tesz, hogy hazai medencében úsztam csúcsokat.

– Kakuk Koppány 2018 óta minden évben országos bajnok több számban is, minden évben országos csúcsot döntött, egy évben nem, amikor a covid miatt nem rendeztek országos bajnokságot a korosztályának – hangsúlyozta Virovecz Richárd. – Ő a korosztály elitjében volt végig, nyilván ő is ahogy érik meg az edzésmunkára, a versenyzésre és ahogy nő föl, folytatja ezt a fejlődést, így a nagyok között is már egyre inkább az ifjúsági korban, valamint a felnőttben is meghatározó szereplővé válik. Ő egy különleges tehetség, nem csak városi, megyei, régiós, hanem országos szinten is. Majd az idei Ifjúsági Európa Bajnokság és az EYOF fogja majd megmondani, hogy nemzetközi szinten is ekkora tehetségnek tekinthető-e.