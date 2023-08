Egymást érik a korosztályos országos bajnokságok, így a nyár egyáltalán nem a pihenésről szól megyénk ifjú úszó számára. A cápa és a gyermek magyar bajnokságon is kitűnőre vizsgáztak a marcali NivoMed egyesület úszói, akik számost alkalommal jutottak el a döntőkig, sőt Gadányi Hédi révén az éremkollekciójuk is szép számmal gazdagodott.

– Azt gondolom, hogy a remek eredmények annak köszönhetők, hogy COVID helyzet nem vetette vissza az utánpótlásunkat, mindenkit meg tudtunk tartani, hiszen az önkormányzat lehetőséget biztosított arra, hogy az igazolt sportolóink folyamatosan eddzenek – mondta Gadányiné Lutor Mónika, a NivoMed Egyesület alelnöke. – Emellett annak is köszönhető, hogy kiváló az edzői csapatunk, amely a vízi mellett remek szárazföldi edzéseket is tud vezényelni. Sőt, azt is kiemelném, mindenben partnerre találtunk a fürdőnél és az önkormányzatnál is. A másik marcali klub időközben megszűnt és mindegyik úszójuk hozzánk igazolt, így az idei országos bajnokságokra már egy egyesületként neveztünk. A váltókban a két egyesület sportolóit tudtuk összegyúrni, ez rendkívül fontos volt ahhoz, hogy a vármegyében a miénk legyen a legjobb utánpótláscsapat.

A négy napon át a szegedi Tiszavárig Sportuszodában zajló VII. Országos Cápa Bajnokságon 68 egyesület 284 úszója ugrott medencébe. A 11-12 éves fiúk és a 10-11 éves lányok számára kiírt viadalra a marcali NivoMed Egyesület hat, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola három, míg az 1.MCM-Diamant Adorján SE szintén három sportolót nevezett, akik közül Szabó Albert Zétény szerzett érmet. Az adorjános fiatal 50 méter gyorson harmadikként csapott célba, de rajta kívül ki kell emelni a marcali úszokat, akik több számban is bejutottak a döntőbe a délelőtti előfutamokból.

Az LV. Országos Gyermek Bajnokság már jobban sikerül vármegyénk úszó számra. A szintén négy napos hódmezővásárhelyi seregszemlére 74 klub 333 sportolója nevezett, így egy igen népes – a fiúknál a 2007-ben vagy korábban, míg a lányoknál a 2008-ban vagy korábban születettek állhattak rajthoz – mezőnyben kellett megmutatnia magát a sportolóknak. A NivoMed Egyesület és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola öt-öt, míg az 1.MCM-Diamant Adorján SE hét úszója közül a marcali Gadányi Hédi összesen négyszer állhatot fel a dobogóras és holtversenyben az ötödik legtöbb FINA pontot szerezte korosztályában egyesületének.

– Ez volt a legsikeresebb országos bajnokságunk, melyen Hédi négyszer állhatott dobogóra – mondta Gadányiné Lutor Mónika. – Kétszáz méter háton országos bajnok lett, száz gyorson és háton ezüstérmet szerzett, míg 800 gyorson bronzot. Bízunk abban, hogy jövőre még több érmet szerzünk, s abban is, hogy a váltóink is sokkal jobb helyezést érnek el.

VII. Országos Cápa Bajnokság somogyi eredményei:

800 m gyors. Nők, 11 éves korosztály: 7. Varga Izabella (NivoMed), 11. Hajdu Alexandra (NivoMed), 22. Erdélyi Emília (KASI).

50 m gyors. Férfi, 12 évesek: 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). Nők, 10 évesek: 5. Szegedi-Simon Zolna (NivoMed).

1500 m gyors. Fiú 11 évesek: 9. Szabó Zsombor (NivoMed), 13. Detrich Viktor (NivoMed). Nők, 11 évesek: 8. Hajdu Alexandra (NivoMed), 15. Dömötör Zselyke (NivoMed).

100 m hát. Férfi, 11 évesek: 7. Detrich Viktor (NivoMed).

4x200 m női gyorsváltó: 4. NivoMed (Szegedi-Simon Zolna, Hajdu Alexandra, Dömötör Zselyke, Varga Izabella).

200 m gyors. Nők, 11 évesek: 7. Varga Izabella (NivoMed).

200 m mell. Nők, 10 évesek: 8. Szegedi-Simon Zolna (NivoMed).

400 m vegyes. Férfi, 11 évesek: 6. Detrich Viktor (NivoMed). Nők, 10 évesek: 8. Szegedi-Simon Zolna (NivoMed).

4x100 m női vegyesváltó: 8. NivoMed (Varga Izabella, Szegedi-Simon Zolna, Dömötör Zselyke, Hajdu Alexandra).

100 m gyors. Férfi, 12 évesek: 6. Szabó Albert Zétény (Adorján).

800 m gyors. Férfi, 12 évesek: 14. Varga Bence (Adorján).

A LV. Országos Gyermek Bajnokság somogyi eredményei:

800 m gyors. Nők, 12 éves korosztály: 3. Gadányi Hédi (NivoMed), 17. Klujber Hanna Napsugár (NivoMed). 13 évesek: 4. Gulyás Fanni (KASI), 9. Hargitai Lola Jázmin (Adorján).

50 m gyors. Nők, 12 évesek: 7. Gadányi Hédi (NivoMed).

100 m mell. Férfi, 14 évesek: 6. Roznik Patrik (KASI). Nők, 12 évesek: 7. Erős Karolina (NivoMed). 13 évesek: 8. Gulyás Fanni (KASI).

400 m gyors. Nők, 12 évesek: 5. Gadányi Hédi (NivoMed).

100 m hát. Férfi, 14 évesek: 8. Katona Ákos (KASI). Nők, 12 évesek: 2. Gadányi Hédi (NivoMed). 13 évesek: 7. Juhász Anna (KASI).

200 m gyors. Nők, 12 évesek: 4. Gadányi Hédi (NivoMed), 7. Bátori Csilla (KASI).

200 m mell. Férfi, 14 évesek: 7. Roznik Patrik (KASI). Nők, 12 évesek: 8. Erős Karolina (NivoMed). 13 évesek: 6. Gulyás Fanni (KASI).

100 m pillangó. Nők, 12 évesek: 8. Bátori Csilla (KASI).

400 m vegyes. Férfi, 13 évesek: 8. Ságvári Ádám Károly (KASI). Nők, 12 évesek: 8. Németh Alíz (NivoMed).

1500 m gyors. Nők, 12 évesek: 9. Bátori Csilla (KASI), 15. Klujber Hanna Napsugár (NivoMed). 13 évesek: 3. Gulyás Fanni (KASI), 9. Hargitai Lola Jázmin (Adorján).

100 m gyors. Nők, 12 évesek: 2. Gadányi Hédi (NivoMed), 6. Bátori Csilla (KASI).

200 m hát. Nők, 12 évesek: 1. Gadányi Hédi (NivoMed), 7. Németh Alíz (NivoMed). 13 évesek: 8. Juhász Anna (Adorján).