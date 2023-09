A szervezők nem feledkeztek meg arról sem, hogy a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő, világsztárokat felvonultató Hungarian Darts Trophy-n (amely a European Tour-sorozat tizenkettedik, egyben utolsó előtti állomása) a kaposvári Major Nándor is színpadra állt, így az ausztrál Damon Heta elleni párharcát közösen szurkolták végig (sajnos ez is kevésnek bizonyult, ugyanis a magyar versenyző mind a hat leget elveszítette).

– Hatalmas szó, hogy a szervezők ekkora sztárokat hoznak Budapestre, ez az egész országban népszerűsíti az a sportágat, ráadásul több magyar is színpadra állt, köztük a kaposvári Major Nándor is – tette hozzá Antal Zoltán. – Az ilyen színvonalas rendezvények fokozatosan növelik a darts népszerűségét. Ezt Kaposváron is érezzük, hiszen erre a versenyünkre is sokan érkeztek, többek között Dombóvárról és Szigetvárról is.

A Kaposvári Vikingek Darts Club amatőr egyéni versenyét a hazai darts-osa, Lassu József nyerte meg, aki a fináléban mind az öt legben jobban bizonyult Simon Tamásnál. A megosztott harmadik helyen pedig Pető Zsolt és Berta Attila végzett.