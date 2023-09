A hazai oldalon öt – Gém, Kovalcsik, Juhász, Szabó, Mérai - korábbi akadémista is pályára lépett, Bakó Botond vezetőedző pedig Kisvárdáról érkezett Balatonboglárra, az összecsapásuk fordulatokban gazdag hatvan percet hozott. Hol a várdaiak, hol a NEKA volt előnyben, az előbbiek a szünet után hárommal is mentek (15-12), ám innen is fordítottak a lendületet kapó vendégek, akinek játékában a 45. percben, egy gólos előnynél (18-17) jött egy végzetes törés! Faragó hetest rontott, Munteanu-Korodi kapufát lőtt, majd Mátéfi is védett egyet az előbbinek, emellett kétszer is elvették a labdát a bogláriaktól a játékvezetők, akik összesen kilenc technikai hibát fújtak ellenük, míg a hazaiakkal szemben négyet. A remeklő – az utolsó negyven percben 14 védést bemutató – Csapó Kincsőnek köszönhetően azonban végig ott voltak a hazaiak nyomában a bogláriak, akik két és fél perccel a vége előtt kétgólos hátrányból (23-21) is egyenlítettek Faragó duplájával (23-23). A várdaik legjobbjának, Juhásznak a találta után huszonhat másodpercük maradt a pontmentésre, Faragónak meg is volt erre a lehetősége, ám a játékvezetők szerint nem szabálytalankodtak vele ziccerben, sőt vonalra lépett, így akkor sem ért volna gólt a lövése, ha nem véd Mátéfi.



A NEKA beállói kitűnő munkát végeztek, ahogy Csapó is a kapuban, Faragó sokat hibázott, ám a második félidőben így is ötöt vállalt a tizenegy találatból, sajnos más nem akadt, aki legalább duplázni tudott volna, Wald is csak egyszer volt eredményes az első félidei négy után. Ha valaki még elkapja a fonalat a második harminc percben támadásban, akkor nem maradnak pont nélkül a vendégek…