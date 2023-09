Szomszédvári rangadó vár a Kaposvári Rákóczira, amely vasárnap 15 órakor a csoportrivális PTE-PEAC otthonában lép pályára a MOL Kupa harmadik körében.

– A pécsi stadionban jó élmény játszani, remélhetőleg a pálya talaja rendben lesz az előző napi Pécs–Újpest mérkőzés után – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Olyan meccsre van kilátás, melyen lehet minőségi focit játszani, hiszen az ellenfél is egy játszós csapat, van pár kimondottan jó játékosuk, így olyan találkozót várok, ahol a játék dominál majd. A formánkból kiindulva szeretnénk továbbjutni.

A bajnokságban már találkozott egymással a két csapat, ugyancsak Pécsen, ahol a Rákóczi sokáig vezetett, de a kilencvenkettedik percben egyenlítettek a hazaiak.

– Nehéz helyzetből, egy négygólos vereség után mentünk akkor Pécsre, most viszont nagyobb az önbizalmunk – tette hozzá Horváth Rudolf. – Egyre jobb, harmonikusabb a játékunk, ez a helyzetek számában is megmutatkozik, illetve a stabil védekezésben is. Magunkra kell figyelnünk és azt a lendületességet kell mutatnunk, amit a Nagykanizsa és a Paks ellen. Mindenképp szeretnénk továbbjutni és egy NB I.-es csapatot Kaposvárra hozni, ahogy tettük ezt tavaly is, amikor a későbbi győztes ZTE-vel tudtunk játszani.