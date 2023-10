Az első játékrészben hiányzott a dinamika és többször is kimondottan szellős volt a visszarendeződés. Sok volt a hazai pontatlanság, az eladott labdák pedig soproni vezetést eredményeztek (14–19).

Vendég oldalon a kreatív csapatjáték helyett Tulio Da Silva és az ex-kaposvári Dayon Griffin villogott, a 17. percben Paár Márk triplája után viszont hosszú idő után volt újra egyenlő az állás (30–30). A Kaposvári KK a vezetést is átvette, Remy Abell hármasa után 37–33 állt az eredményjelzőn. A második negyedet hat ponttal megnyerte Váradi Kornél együttese, mely így szoros első játékrész után egypontos előnnyel vonulhatott az öltözőbe (38–37).

A szünet után rögvest Paár Márk szerzett labdát és könnyedén értékesített egy ziccert, 8–2-es kaposvári kezdés után pedig Bors Miklós, a vendégek vezetőedzője kongatta meg a vészharangot egy időkérés közepette (46–39). Ezt "meghallotta" David Nichols a Sopron legponterősebb játékosa, aki egészen a harmadik negyedig, önmagához képest szürke eminensként tetszelgett a parketten. Az időkérés után azonban pillanatok alatt 9 pontot szerzett, a Sopron pedig ismét mérkőzésben találta magát (52–50). A fordítást viszont elkerülte a KKK, ehhez kellett többek közt Remy Abell újabb triplája (60–56).

A negyedik játékrész elején Ronald Jackson, majd az ezúttal is remekül játszó Paár Márk triplája után azt hihettük, hogy megvan a mérkőzés. A somogyiak először vezettek tíz ponttal és talán ők is elhitték, hogy a hátralévő percek maguktól leperegnek (66–56). Bors Miklós utolsó időkérése azonban sorsfordítónak bizonyult. A rendes játékidő vége előtt három perccel vendég részről Meszlényi Róbert kipontozódott, David Nichols viszont a kaposvári palánk előterében megállíthatatlan volt. A Sopron pillanatok alatt tüntette el a tízpontos különbséget, miközben hazai oldalon Paár Márk is kipontozódott. A vendégek kis híján a győzelmet is megszerezték, a dudaszó pillanatában a 77–77-es döntetlennek is "örülni kellett" hazai oldalon.

A Kaposvár Aréna légterét a méla döbbenet járta át, a hosszabbítás elején pedig Tulio Da Silva és David Nichols ki is használta a lélektani előnyt (77–81). A drámai összecsapásnak itt azonban még nem volt vége, ugyanis a ráadás utolsó percére fordulva Remy Abell triplája ugrasztotta talpra a csarnokot (86–85). A végszó azonban a vendégeké volt, ugyanis a 33 pontig jutó David Nichols kasosára már nem volt válasz, csak kihagyott "ziccer".

NB I./A - 5. forduló

Kaposvári KK–Sopron KC 86–88 (14–19, 24–18, 14–19, 17–21, 9–11) – hosszabbítás után

Kaposvár Aréna: 1200 néző, V.: Goda László, Ádám József, Györfy Rúben.

Kometa Kaposvári KK: Derek Jackson (8), Paár Márk (14/6), Remy Abell (32/12), Milos Koprivica (6), Ronald Jackson (14/6). Csere: Krnjajski Boris (6), Halmai Dániel (4/3), Puska Bence (-), Bogdán Benedek (-), Fazekas Máté (2), Szőke Bálint (-), Antalics Dániel (-). Vezetőedző: Váradi Kornél.

Sopron KC: David Nichols (33/9), Dayon Griffin (19/15), Meszlényi Róbert (2), Nick Banyard (1), Tulio Da Silva (17). Csere: Sitku Márton (-), Amorie Archibald (7), Fazekas Csaba (-), Csendes Péter (-), Molnár Márton (9), Keller Bendegúz. (-), Schöll Richárd. (-). Vezetőedző: Bors Miklós.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–5. 6. p.: 11–14. 10. p.: 14–19. 13. p.: 20–26. 16. p.: 27–30. 18. p.: 37–33. 20. p.: 38–37. 23. p.: 46–41. 26. p.: 52–50. 30. p.: 60–56. 32. p.: 68–56. 36. p.: 70–65. 39. p.: 77–72. 40. p.: 77–77. 42. p.: 81–83. 44. p.: 86–85.