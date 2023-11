A Balatonlelle, a Nagyatád és a Nagybajom hármas holtversenyben (egyaránt 35 ponttal) vezeti a Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot. A tavalyi bajnok Nagyatád és a Nagybajom egymásnak feszül, míg ugyancsak szombaton a listavezető Balatonlelle a remek formában lévő Toponár vendége lesz. Az őszi utolsó,15. forduló további párosítása.

Szombat – 13 óra: Nagyatád–Nagybajom

– Jól tudjuk, hogy az egy héttel korábbi balatonlellei győzelmünk akkor lesz igazán értékes, ha szombaton délután otthon a Nagybajomot is le tudjuk győzni – mondta Papp Zoltán, a házigazda Nagyatád mestere. – Természetesen ezen vagyunk, de nem szerencsés egymás után két rangadót játszani. Jelenleg a sebeinket nyalogatjuk; van sérültünk szép számmal, s csak a meccs előtt derül majd ki, hogy egyáltalán kinek a játékára számíthatok.

– Az a célunk, hogy pontosan vagy pontokkal térjünk majd haza Nagybajomba – tudtuk meg Horváth Pétertől, a vendég Nagybajom játékosedzőjétől. – A legfontosabb, hogy a játékosaink vállát ne nyomja teher, felszabadultan tudjanak játszani. Ha netán alulmaradnánk, akkor sem dől össze a világ: vissza van még a bajnokság fele, 15 forduló, az utolsó körben pedig mi játsszunk majd hazai pályán a Nagyatáddal. Ott vagyunk (hármas holtversenyben) az élen, s a bajnokság végén is szeretnénk majd a legjobbak között lenni.

A vendég bajomiaknak két hiányzójuk biztosan lesz; Nemes Gyula és Kis Péter is sérüléssel bajlódik.

Szombat – 13 óra: Toponár–Balatonlelle

Utoljára még szeptember 30-án kapott ki a Toponár Nagybajomban. Az elmúlt hat fordulóban 16 pontot gyűjtöttek; csak Somogysárdon játszottak döntetlent. A még mindig éllovas Balatonlelle viszont legutóbb hazai pályán maradt alul két góllal a Nagyatáddal szemben. Nincs már veretlen csapat az első osztályban, s ha a toponáriak tovább tudnák folytatni a nagy sorozatukat... De inkább ne is latolgassunk, mert ennek az összecsapásnak lehetetlen megtippelni a végeredményét.

Szombat – 13 óra: Balatonkeresztúr– Balatoni Vasas

A két Balaton-parti csapatot csak négy pont választja el egymástól. Itt is kiszámíthatatlan a vége: bármelyik együttes begyűjtheti a három bajnoki pontot, vagy akár ikszelhetnek is.

Szombat – 13 óra: Marcali–Juta

A nagyobb tapasztalat, a rutin – na meg persze a hazai pálya – egyértelműen a házigazda Marcali mellett szól. Ráadásul amióta Virág Krisztián irányítja csapatot, nemhogy pontot nem veszítettek, de még csak gólt sem kaptak. Az utóbbi időszakban a 14. helyen álló jutaiak inkább csak bukdácsolnak.

Szombat – 13 óra: Kadarkút–Segesd

Itt sem lehet kérdéses a végkimenetel: ha tipppelni kellene, akkor fix egyes.

Szombat – 13 óra: Csurgó–Tab

A csurgóiak legutóbb Somogysárdról vitték el a pontokat. Bár a Tab is győzött, mégis inkább a hazaiak tűnnek esélyesebbnek.

Szombat – 13 óra: Öreglak–Barcs

Megint egy olyan mérkőzés, amelyet képtelenség lenne előre megjósolni. Az Öreglak és a Barcs is vesztesen vonult le a pályáról az előző fordulóban – ráadásul a barcsiak a saját otthonukban kaptak egy hatost a Toponártól –, így aztán bármilyen (vég)eredmény elképzelhető.

Vasárnap– 13 óra: Kaposfüred–Somogysárd

Az őszi záró forduló utolsó meccsét, a Kaposfüred–Somogysárd derbit vasárnap játsszák. Az első vonal csapatai közül a Somogysárd rendelkezik a legtöbb döntetlennel, a Kaposfüred viszont – amely legutóbb Jutában tudott győzni – játszik hazai pályán, ami döntő lehet.

A tavaszi nyitó fordulót előre hozták november utolsó hétvégéjére, míg az első körből elhalasztott Segesd–Balatonkeresztúr mérkőzést december 3-án, vasárnap 13 órakor pótolják majd.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élmezőnye: 1. Bradics Tamás (Marcali) 17 gól; 2. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 15 gól; 3. Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) 14 gól; 4. Németh János Attila (Balatonlelle) 13 gól; 5–7. (holtversenyben) Kelemen Kevin (Balatonlelle), Decsi Richárd (Toponár) és Boros Tamás (Csurgó) 11 gól; 8. Kálazi Tamás Bence (Balatoni Vasas) 10 gól.