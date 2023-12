A tizenhárom eladott labdával és négy technikai hibával zárt tizenkét gólos vereség ellenére voltak jó periódusai Bakó Botond tanítványainak, az öt – Bölk, Cvijic, Edwige, Lekic, Malestein – légióssal és az év legjobb hazai felnőtt, illetve utánpótlás játékosával, Böde-Bíróval és Simonnal, valamint a válogatott húzóemberének számító Klujberrel felálló Fradi otthonában, ahol kilenc perc után még előnyben voltak (4–5), de tizenöt perc után is csak kettő volt a hátrányuk (10–8). A nyitó játékrész második fele már nem sikerült ilyen jól... A szünet után szoros(abb) harminc percet játszottak, azt "csak" néggyel nyerték a zöld-fehérek, köszönhetően annak, hogy övék volt a meccs utolsó két találata.

A védekezés nem volt a legjobb boglári oldalon, amit jól jelez, hogy szezoncsúcs ez a most kapott harmincnyolc: Mosonmagyaróváron lőtték eddig nekik a legtöbbet a legutóbbi kupameccsen, harminchetet. Csapó az elsőben hat, Zaj a másodikban négy labdát fogott, előbbi huszonhárom, utóbbi tizennyolc százalékon teljesített. Nehéz persze annak a Fradinak a támadójátékát megfékezni, mely átlag 37,7 gólt szerzett a megelőző kilenc bajnokin.

A tizenkét gólos vereség ellenére nem volt elégedetlen Bakó Botond, aki szerint csapatából többen is jó teljesítményt nyújtottak, Keceli-Mészárost és Batót kiemelte, de a beállói játékát is dicsérte. Bató Lili volt a legeredményesebb boglári oldalon nyolccal, nagy kár, hogy ebből öt a második félidőben érkezett, az elsőben három hetesből elért találat állt a neve mellett. A fordulás után Bató mellett Miklós játszott jól támadásban, aki háromszor is bevette a remekül védő Janurik kapuját, aki nyolc hárítást mutatott be ebben a harminc percben. Nagy szerepe volt – a négy gólt jegyző Kisfaludyval – abban, hogy néggyel megtudta nyerni ezt a játékrészt az FTC.

A boglári oldalon a beállók, Győri és Alaxai teljesítettek a legjobban, az előbbi egy találata mellett négy (!) hetest is kiharcolt, Alaxai "csak" egyet, viszont négy kísérletből, négy gólt jegyzett, ebből harmat a nyitó játékrészben.

K&H női kézilabda liga – 10. forduló

FTC-Rail Cargo Hungaria – NEKA 38–26 (20–12)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 1000 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka.

FTC-Rail Cargo Hungaria: Böde-Bíró – Malestein 4, Klujber 6, Lekic 2, Edwige 1, Bölk 3, Márton G. 4. Csere: Janurik (kapus), Tomori, Simon P. 3 (2), Cvijic 3, Kisfaludy 4, Kovács A. 2, Kukely A. 3, Hársfalvi 3, Kármán. Vezetőedző: Allan Heine.

NEKA: Csapó K. – Molnár D. 1, Lapos 3, Bató 8 (5), Győri V. 1, Faragó L. 4 (2), Wald. Csere: Zaj (kapus), Alaxai 4, Keceli-Mészáros 1, Munteanu-Korodi 1, Pálmai, Petruska, Berei, Miklós K. 3, Körtvélyesi. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 3/2 (2/1), illetve 7/7 (4/4).

Kiállítások: 4 perc (2 perc), illetve 2 perc (2 perc).

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Elégedett vagyok a látottakkal, a mérkőzésre kitűzött célokat elértük. A hozzáállásunk rendben volt, szerettük volna, hogy mindenki részese legyen a győzelemnek. Akik eddig kevesebbet játszottak, nagyon odatették magukat.

Bakó Botond: – Egy tizenkét gólos vereség soha nem esik jól, ugyanakkor ha összességében nézem, hogy a csapatunk hol tart, a fiatal játékosaink mennyi tapasztalattal rendelkeznek, s ki volt az ellenfél, akkor valóban voltak jó periódusaink. El kell ismerni, hogy mindkét félidőben akadtak mélypontjaink, amikor elfáradtunk, a támadásainkat betömörítették középre, a sáncokkal megfogták a lövéseinket, védekezésben pedig elmaradtak az ütközések. Mindkét félidőben voltak jó szakaszaink is, örömteli, hogy egyre több dolgot tudunk megvalósítani abból, amit szeretnénk. Látjuk, hogy mi a feladatunk, hova kell elérnünk.