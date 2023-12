Fej-fej mellett haladtak a csapatok a nyitójátszma elején, ám az Újpest elég sokat hibázott, az egész szett során hét pontot ajándékozott az ellenfelének. Egy-két egységnél nagyobb különbség nem alakult ki a két gárda között, ugyanolyan parázs mérkőzést láthattunk, mint a Kaposvár Arénában a bajnoki összecsapás során. Sara Dias kegyetlen bombáira nem volt ellenszere a hazaiaknak, aki csak az első etapban hét egységet gyűjtött, ahogy a másik oldalon Ellen Amaral is. 22–21-nél még az UTE vezetett, aztán beindították a vendégek a rakétákat, Dias pedig le is zárta a szettet 22–25-re.

A továbbiakban is kiélezett volt a találkozó, ám csak a játszma elején, ugyanis 11–11-es állás után javarészt a hazaiak akarata érvényesült, a somogyiak pedig nem tudták tartani a tempót. A hajrához közeledve már hét volt a különbség, nagyon megakadt a kaposvári pontgyártás. Így egész simán, tíz ponttal nyerte az Újpest a második felvonást.

A folytatásban is nagyon magabiztosak voltak a lilák, de már a kaposváriak is visszatértek a pontgyártás mezejére, 5–5 után sorozatban három egységet gyűjtöttek. Ebben a szettben is sokat hibáztak a felek, hat-hat pontot ajándékoztak egymásnak. A hajrában hattal is vezetett a Kaposvár, mely különbségen csak egyel tudott faragni az Újpest, így öttel nyerte a szettet a KNRC.

A vendégek a negyedik etapra is megtartották a határozott játékukat, 1–0-s hazai vezetés után öt pontot gyűjtöttek zsinórban, 9–9 után pedig felváltva estek a pontok. Úgy tűnt simán nyeri ezt a játszmát is a Kaposvár, ugyanis hárommal is vezetett a hajrában, de aztán az UTE egyenlíteni tudott 21–21-re, Dias pedig a legrosszabbkor hibázott kétszer is egymás után. Így a hazaiak nagy menetelés után behúzták a felvonást, s jöhetett a mindent eldöntő ötödik játszma.

Bár kiélezetten indult a csata, de aztán 8–4-es újpesti vezetéssel cseréltek térfelet a csapatok. 11–7-nél már azt hihettük, hogy eldőlt a meccs, azonban a hazaiak – kaposvári szempontból – a legjobbkor kezdtek hibázni, így 12–12-nél már egyenlő volt az állás. Újabb két UTE-hibával mérkőzéslabdához jutott a KNRC, a következő hibával pedig már nyertek is a somogyiak, így megszerezték az előnyt a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A visszavágót január 14-én rendezik a Kaposvár Arénában.

UTE–Kaposvári NRC 2–3 (–22, 15, –20, 23, –13)

UTE Csarnok, Budapest, 350 néző. Vezette: Bátkai-Katona, Szabó.

UTE: Sziládi 4, Ambrosio 4, Moreno Borrero 14, Amaral 17, Zólyomi 9, Kindelan 24. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Kilyénfalvi 5, Dani 2, Whitney 8, Sanchez. Vezetőedző: Horváth András.

KNRC: Szedmák 13, Tóth-Bodovics 7, Dias 20, Hurst 14, Vilvert 11, Martin 3. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai, Godó 3, Maiorano 1, Radnai. Vezetőedző: Vincent Lacombe.