Az uszonyos- és búvárúszók számára a hagyományos Bácsvíz Kupával rajtolt a versenyszezon. A kecskeméti évindító viadalra tizenegy egyesület több mint 160 sportolója adta le nevezését, hogy megmutassa nem rozsdásodott be a téli szünet alatt. A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE hét úszóval vett részt a kupán, melyről négy arany-, hat ezüst- és négy bronzéremmel tértek haza. Kovács László mesteredző, valamint Lábodi Laura és Lengyeltóti István edzők tanítványai emellett egyéni csúcsokat is döntöttek és a kis létszámú csapatuk ellenére is az éremtáblázat hatodik helyén végeztek.

Vince Marcell két ezüstéremmel lett gazdagabb

Fotó: Lábodi Laura

Az Adorján SE eredményei

Cápa korosztály

Kovács Jázmin: 50 m uszonyos pillangó 2. hely, 50 m uszonyos gyors: 2. hely, 100 m uszonyos gyors: 2. hely, 200 m uszonyos gyors: 2. hely

Serdülő korosztály

Kovács Lívia: 50 m uszonyos gyors: 1. hely, 100 m uszonyos gyors: 1. hely, 100 m felszíni úszás: 5. hely

Junior korosztály

Szalafai Karolina: 50 m búvárúszás: 1. hely, 50 m uszonyos gyors: 3. hely, 100 m felszíni úszás: 3. hely, 200 m felszíni úszás: 3. hely

Vince Marcell: 50 m uszonyos gyors: 2. hely, 100 m uszonyos gyors: 2. hely

Felnőtt korosztály

Posza Dorina: 50 m búvárúszás: 1. hely, 100 m felszíni úszás: 5. hely, 200 m felszíni úszás: 4. hely

Semostyán Róbert: 50 m búvárúszás: 5. hely, 400 m felszíni úszás: 3. hely

Szalafai Dávid: 50 m búvárúszás: 6. hely, 50 m uszonyos gyors: 4. hely, 100 m uszonyos gyors: 5. hely