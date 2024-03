A szezon legnagyobb arányú vereségébe futottak bele a bogláriak, a házigazda "Tigrisek" első félidőben lerendezték a két pont sorsát, akiknek harminc lövéséből huszonhat utat talált a hálóba, mindössze négy védést tudtak felmutatni Sótonyi László kapusai, pontosabban a Deményit váltó Mikler. Maras öt, Topic és Rodríguez négy–négy találattal vette ki részét a gólzáporból, melynek mértékét jól jelzi, hogy a balatoniak ennyit még nem kaptak egy félidő alatt, a negatív rekord 23 volt, amit a Telekom Veszprém dobott nekik otthon, a nyitó játékrészben. A tizedik percben már hat (10–4), a huszonötödikben pedig tíz (21–11) volt az akadémisták hátránya, ami a szünetre tizenkettőre duzzadt (26–14). Ebben a játékrészben Sztraka, Molnár és Tóth Levente volt a legjobb támadásban, akik háromszor vették be a Bányász kapuját.

Kikapott a NEKA Tatabányán

Fotó: Németh Levente

A második hatvan percet döntetlenre hozták az akadémisták, annak is köszönhetően, hogy Mikler ezt már nyolc védéssel zárta, kétszer annyival, mint az elsőt, a negyvennégy kapott gól ellenére is huszonhét százalékos teljesítményt nyújtott. Érdekesség, hogy a tizenkét gólos vereség ellenére a másik oldalon a Bartucz, Székely duó mindössze két védéssel volt jobb Miklernél. Támadásban – az első félidei nyolccal szemben – már tizenegyen is betaláltak, köztük az első élvonalbeli bajnokiját játszó Csanálosi Richárd is. A legeredményesebbek Molnár és Tárnoki voltak, akik háromszor is beköszöntek, utóbbi – akinek már nem csak védekező feladatai vannak – összességében négy góllal zárt, amennyit még egyszer sem dobott boglári színekben első osztályú bajnokin. Molnárnak is kijár a dicséret, hisz tavaly szeptember óta nem volt ilyen eredményes.

Fotó: Németh Levente

K&H férfi kézilabda liga – 18. forduló MOL Tatabánya KC – HSA NEKA 44–32 (26–14) Tatabánya, Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, 2700 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor.

MOL Tatabánya KC: Bartucz – Rodríguez P. 5, Maras 5, Győri M. 3, Topic 6, Dissinger 3, Krakovszki B. 4 (2). Csere: Székely (kapus), Vilovski, Enomoto 3, Vajda H. 4, Eklemovic 4, Pergel 3, Ugalde 3 (1), Yadegari 1, Juhász Á. Vezetőedző: Dragan Djukic.

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 1, Dely 2, Sztraka 3, Gál 3, Kovács T. 1, Molnár R. 6. Csere: Mikler K. (kapus), Tárnoki 4, Nagy Á. 2, Karai 2, Ludmán 1, Szücs B. 2, Tóth L. 4 (1), Csanálosi 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

Kiállítások: 6(2) perc, illetve 2(–) perc.

Hétméteresek: 3/3(–), illetve 2/1(1/1).



MESTERMÉRLEG

Dragan Djukic: – Ellentétes félidőket láthattunk, a NEKA a második játékrészben megmutatta a karakterét. A második félidőben tapasztaltakkal nem vagyok elégedett, az utolsó pillanatig kell küzdeni. Egy csapat nem hat-nyolc játékosból áll, hanem tizenhatból.

Sótonyi László: – A hazaiak az első pillanattól kezdve domináltak a mérkőzésen, ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattak. A szünetben talán ráébredtünk arra, hogy mit keresünk itt, milyen csapat vagyunk. A második játékrészben küzdelemben, futásban időszakosan felvettük a versenyt, de az ekkora különbségnél nem mérvadó.